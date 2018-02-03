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委内瑞拉执政党正式确定马杜罗为总统候选人

2018年02月03日11:37  来源：新华社
 
原标题：委内瑞拉执政党正式确定马杜罗为总统候选人

　　新华社加拉加斯２月２日电 委内瑞拉执政党统一社会主义党２日正式确定现任总统马杜罗为候选人，代表该党参加即将举行的总统选举。

　　委统一社会主义党是在当天举行的特别大会上作出这一决定的。马杜罗在会上说，如果他能获得连任，将为国家带来和平、独立以及经济、社会、文化等各方面的增长和繁荣。

　　马杜罗表示，委内瑞拉需要新的经济发展模式，委内瑞拉政府有规划、有经验、也有能力带领人民推动经济增长。

　　去年７月底，委内瑞拉举行制宪大会选举，随后成立制宪大会。委政府希望通过重新制宪解除反对派占多数的议会权力。选举遭到委反对派的抵制，认为其严重违宪。此后，美国和欧盟先后出台针对委内瑞拉的制裁措施。

　　根据委内瑞拉宪法，马杜罗任期至２０１９年１月１０日结束，总统选举本应在今年１２月举行。１月２３日，委内瑞拉制宪大会讨论通过了于今年４月３０日前提前举行总统选举的决议，以回应西方国家对委内瑞拉不断发起的制裁行为。目前，委国家选举委员会尚未宣布举行总统选举的具体时间。

　　然而，委反对党联盟认为，制宪大会提前选举的决定“不合法”，将在联盟内广泛征求意见后进行正式回应。但该联盟至今未就推选统一的总统候选人达成一致。

(责编：刘洁妍、常红)
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