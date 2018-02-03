原标题：绛州鼓乐首次在孟加拉国演出

新华社达卡２月３日电（记者刘春涛）中国国家级非物质文化遗产山西绛州鼓乐近日首次登上孟加拉国舞台。

本次“欢乐春节”绛州鼓乐演出由中国驻孟加拉国使馆主办。中国驻孟加拉国使馆临时代办陈伟、孟加拉国文化部长努尔、各国驻孟使节及孟社会各界数百人观看了２月１日晚在孟首都达卡国家剧院举办的演出。

山西绛都春鼓乐艺术团表演的《老鼠娶亲》诙谐幽默，《牛斗虎》威武勇猛，《秦王点兵》刀光剑影，《黄河船夫》气势磅礴，令在场观众赞不绝口，掌声迭起。孟加拉国达卡大学师生表演的南亚鼓乐《快乐旅行》同样赢得了热烈掌声。整场演出，中孟鼓乐交相辉映，为中孟文化交流谱写了新篇章。

演出开始前，主办方还展示了绛州木版年画、新绛剪纸等非物质文化遗产。孟加拉国文化部长努尔在绛州木版年画展台前驻足，传承人吴白锁当场为努尔制作了一张门神年画，努尔非常高兴地接过年画，还饶有兴趣地询问了有关年画制作的问题。

新绛剪纸传承人段朋喆也现场演示了动物生肖等剪纸作品的制作，引来阵阵赞叹声，段朋喆还手把手指导当地参观者制作剪纸。

努尔说，中孟两国签署了一系列合作协议，其中就包括文化领域合作，当天的活动就是其中的一部分。

陈伟在致辞中回顾了近年来中孟两国在政治、经济、文化等领域合作取得的新进展，介绍了中国春节的历史渊源和风俗习惯，并祝愿中孟关系在新一年取得更大进展。

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