人民网>>国际

新发现挑战宇宙演化的一种标准模型

2018年02月03日11:36  来源：新华社
 
原标题：新发现挑战宇宙演化的一种标准模型

　　新华社华盛顿２月２日电（记者周舟　林小春）一个国际天文学研究团队发现，距地球约１３００万光年的半人马座Ａ星系周围，有多个矮星系围绕其旋转。这些矮星系分布在同一个平面上。这一发现对一种解释宇宙演化的标准模型提出挑战。

　　发表在新一期美国《科学》杂志上的这项研究说，瑞士、美国和澳大利亚等国的天文学家发现，在围绕半人马座Ａ星系旋转的这１６个卫星星系中，有１４个分布在垂直于母星系的一个平面上。这与一种被称为“拉姆达－冷暗物质模型”的标准模型不符。

　　这一标准模型理论假定，卫星星系应随机分布在母星系周围，并向各个方向运动。这一模型可对宇宙微波背景辐射、宇宙大尺度结构及宇宙加速膨胀做出简单、合理的解释。

　　此前天文学家就发现，银河系和仙女座星系不符合这一模型，它们的卫星星系在垂直于母星系的一个平面上同步旋转，不过天文学家以前认为这是一种特例，其他星系中只有大约０．５％的卫星星系会呈现这种特点。

　　新发现的半人马座Ａ星系卫星星系的分布方式再次挑战了上述标准模型。银河系和仙女座星系是螺旋星系，半人马座Ａ星系则兼具椭圆星系和螺旋星系的特征。研究人员据此认为，在半人马座Ａ星系发现卫星星系垂直分布在同一平面，说明这一分布方式或许并非统计异常，而可能是一种广泛存在的现象。

(责编：刘洁妍、常红)
人民日报客户端下载手机人民网
 

深度阅读

望海楼：对华战略着墨不多疑虑上升 执政一周年之际，特朗普在美国国会发表了任内第一份国情咨文。对任何一个美国总统来讲，第一份国情咨文报告都相当于第一年的年终考评，回顾总结第一年执政成绩与竞选承诺兑现情况，全面阐释执政理念和下一阶段施政重点。在演讲中，特朗普大谈美国梦，不断强调“团结”主题，呼吁民主党捐弃政治分歧，“求同存异”，共同携手合作，使“美国再次伟大”。 【详细】

国际|国际观察

比利时官员：中国减贫之路“优质高效” “世界上很多国家都对解决贫困问题一筹莫展，但中国在解决贫困问题上取得的显著成效，在世界上首屈一指，令人赞叹。”比利时联邦议会比中友好小组主席克里斯蒂安·维耶纳在接受本报记者采访时表示，过去5年她多次访问中国，接触到不少摆脱贫困的家庭，留下了深刻的印象。“如果政府不是真下大力气解决贫困问题，是不可能取得这样的成就的。在精准扶贫政策的推动下，贫困家庭不仅很快摆脱了贫困，而且有了可持续发展的路子。中国这种优质高效的减贫之路值得其他国家学习和借鉴。” 【详细】

国际|国际观察|外媒关注
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2018 by www.people.com.cn. all rights reserved