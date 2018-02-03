原标题：新发现挑战宇宙演化的一种标准模型

新华社华盛顿２月２日电（记者周舟 林小春）一个国际天文学研究团队发现，距地球约１３００万光年的半人马座Ａ星系周围，有多个矮星系围绕其旋转。这些矮星系分布在同一个平面上。这一发现对一种解释宇宙演化的标准模型提出挑战。

发表在新一期美国《科学》杂志上的这项研究说，瑞士、美国和澳大利亚等国的天文学家发现，在围绕半人马座Ａ星系旋转的这１６个卫星星系中，有１４个分布在垂直于母星系的一个平面上。这与一种被称为“拉姆达－冷暗物质模型”的标准模型不符。

这一标准模型理论假定，卫星星系应随机分布在母星系周围，并向各个方向运动。这一模型可对宇宙微波背景辐射、宇宙大尺度结构及宇宙加速膨胀做出简单、合理的解释。

此前天文学家就发现，银河系和仙女座星系不符合这一模型，它们的卫星星系在垂直于母星系的一个平面上同步旋转，不过天文学家以前认为这是一种特例，其他星系中只有大约０．５％的卫星星系会呈现这种特点。

新发现的半人马座Ａ星系卫星星系的分布方式再次挑战了上述标准模型。银河系和仙女座星系是螺旋星系，半人马座Ａ星系则兼具椭圆星系和螺旋星系的特征。研究人员据此认为，在半人马座Ａ星系发现卫星星系垂直分布在同一平面，说明这一分布方式或许并非统计异常，而可能是一种广泛存在的现象。

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