原标题：美国1月新增20万个就业岗位

美国劳工部2日发布的数据显示，美国2018年1月非农部门新增20万个就业岗位，失业率继续维持在4.1%。

数据显示，新增就业岗位主要来自建筑、餐饮、医疗以及制造等行业。其中，建筑业1月新增3.6万个就业岗位，餐饮业新增3.1万个就业岗位。

美国员工1月的时薪较前月上涨9美分，升至26.74美元。美国员工1月每周的工作时间为34.3小时。美国1月的失业人口为670万人。

美国劳工部当天还将去年11月的新增岗位数量从25.2万个下调至21.6万个，去年12月的新增岗位数量从14.8万个上调至16万个。调整后，美国过去三个月的月均新增岗位数量为19.2万个。

美国劳工部长亚历山大·阿科斯塔2日在声明中表示，美国经济强劲的增长带动了1月就业市场的良好表现。美国员工时薪在过去三个月连续增长，预示着工资增长可能已进入上行通道。

数据显示，美国员工1月的时薪与去年同期相比增长75美分，增幅达到2.9%，增幅创过去8年多以来的新高。美联社报道称，出现这一变化的原因包括税改法案的刺激作用、18个州提高最低工资标准以及劳动力市场的供求关系等。

美国媒体认为，美国就业市场新年开局良好，1月的就业市场表现优于预期。美联储年内加息的步伐可能会加快。

(责编：刘洁妍、常红)