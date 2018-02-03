原标题：联合国儿童基金会：不稳定国家青少年文盲率近30%

联合国儿童基金会(UNICEF)1月31日发布研究报告，显示在受冲突和灾难影响的国家中，接近30%的15岁至24岁青少年是文盲，文盲率是全球平均数的3倍。

联合国儿基会依据联合国教育科学文化组织(UNESCO)统计研究所的最近数据，计算27个由儿基会发起人道主义援助的国家15岁至24岁青少年的文盲率，发现不会阅读和书写的青少年在4个长期不稳定的非洲穷国占比最高。

尼日尔青少年中文盲比例高达76%、乍得69%、南苏丹68%、中非共和国64%。

联合国儿基会新任执行主任亨丽埃塔·福尔说，“这些数字严酷地提醒大家：危机会对儿童的教育及未来、经济和社会的稳定及发展产生悲剧性影响。”在承受冲突或灾难的国家，“一个孩子不接受教育，长大成为文盲青年，发展机会不会多”。

儿基会认为，尽管就学对儿童至关重要，但人道主义援助资金中只有3.6%投入处于应急状态儿童的教育，是占用人道主义援助资金最少的用途之一。儿基会估算，它今后4年将为教育项目每年投入大约10亿美元。

福尔说，要让所有儿童尽可能多地得益于学习，“关键是让他们获得尽可能最优质的教育，而且越早越好”。

研究报告同时显示，在5900万文盲青少年中，女孩在受教育方面是最大的弱势群体。（陈丹）（新华社微特稿）

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