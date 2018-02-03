原标题：法国拟立法保护农民利益 “买一赠一”恐变违法

法国政府内阁1月31日接获一份食品和农业法案的草案；如果形成法律，法国超级市场今后售卖食品时将不可以“买一赠一”。

法国是欧洲联盟第一大农业国，农民是法国选民的重要组成部分。长期以来，法国农民对超市“价格战”颇有微词，指认打折食品在造福消费者的同时损害农民利益。

内阁接获的草案提议，超市售卖食品时，折扣严禁超出原价格34%以上。这意味着，折扣达50%的“买一赠一”做法不合法。不过，依照法国农业部长斯特凡纳·特拉韦尔的说法，“买二赠一”依然可行。

草案不涉及非食品类商品的售价及折扣。特拉韦尔说，超市可从其他商品的销售中“找回利润”。

路透社报道，外界担心这一法案干涉市场过多，不符合法国总统埃马纽埃尔·马克龙竞选总统时作出的经济自由化承诺。

与其他欧洲国家相比，法国超市售卖食品时“买一赠一”不多见。媒体注意到，法案草案出台时间与超市近期多起“暴力抢购”事件似有关联。

上周，法国连锁超市安特马尔谢以三折优惠价出售一款巧克力榛子酱，引发多地顾客抢购，一些人甚至大打出手。本周早些时候，“暴力抢购”再现，主要目标是尿不湿和咖啡。

法国财政部长布鲁诺·勒梅尔1月31日说，已就这些事件告诫安特马尔谢高级主管，“我告诉他，这种事不能老是发生”。（郑昊宁）（新华社微特稿）

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