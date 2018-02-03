原标题：威斯敏斯特宫成“危旧房” 英国议会暂时搬家

英国议会下院议员1月31日表决赞成暂时搬离议会所在地威斯敏斯特宫，为启动耗资数十亿英镑的修缮工程铺平道路。

下院议员当天以234票支持、185票反对的表决结果通过这一决定。“这场辩论本该40年前发生，”议会下院领袖安德烈娅·利德索姆在辩论开始前说，“威斯敏斯特宫……是一座世界闻名的标志性建筑，亟待修缮。”

威斯敏斯特宫是哥特复兴式建筑代表作之一，上世纪80年代跻身世界文化遗产。现有建筑基本由19世纪重修而成，但依然保有初建时期的不少历史遗迹，如可追溯至1099年的威斯敏斯特厅。

依据下院委员会去年3月发布的报告，威斯敏斯特宫的防火、污水处理和电气系统都在“如不及时修缮可能引发风险”之列。去年8月，威斯敏斯特宫的“大本钟”开始静音维修。

虽然赞成搬家，议员们还没有敲定搬家时间和临时办公地点。他们同意设立专门机构，为修缮工程设定时间表，提供花销等相关信息。

媒体先前报道，有两种修缮方案可选择，其一是议员们无需“挪窝”，但工期长达32年，耗资57亿英镑（约合80亿美元）；另一种被认为“最经济”的方案是，议会上院和下院议员全部搬出，工期6年，花费至多35亿英镑（49.6亿美元）。（闫洁）（新华社微特稿）

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