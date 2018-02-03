日媒吹捧美士兵舍己救人 美军：没这事儿

《产经新闻》去年12月9日报道一起美军士兵在冲绳“舍己救人”的“英雄事迹”，批判冲绳当地媒体对此视而不见，“是日本人的耻辱”。然而，美军近日向多家求证的媒体表示，舍己救人一事并未发生过。
【产经“气愤”】
整件事缘自汽车追尾。去年12月1日清晨，冲绳市发生6车连撞事故，美海军陆战队一名军士长在事故中受重伤。
《产经新闻》冲绳那霸支局长高木桂一12月9日撰3000字长文对这名军士长大加赞扬，说他“从事故车中救出日本人”后被撞倒受伤。
这一事迹没有出现在冲绳当地媒体《琉球新报》和《冲绳时报》的版面上。
《产经新闻》批评，称“美军为日本及周边地区安全稳定日夜奔走”，两家媒体“不对此心存敬意，可谓冷酷无情”。《产经新闻》认定，两家媒体有意“无视‘事实’”，“不配自称新闻机构，是日本人的耻辱”。
【上演逆转】
《产经新闻》这篇报道给《琉球新报》、《冲绳时报》招来大量抗议电话和邮件，然而事件近日发生逆转。
美海军陆战队1月29日回复《琉球新报》说，事故现场另一名美军士兵证言显示，虽然追尾发生后，美军士长曾下车确认另一名士兵的情况，但“他没有实施救助”。《产经新闻》报道内容被证“失实”。
《琉球新报》向冲绳县警交通队求证后报道，当初把受伤日本司机从车中救出的“是两名日本人”。冲绳县警方也说，没有证据证明美军士长曾在现场施救。
《产经新闻》的错误情报据信来自驻日美海军陆战队社交媒体账号。去年12月，美驻日海军陆战队在“推特”发文称，一名美军士兵“从大型追尾事故中救出冲绳县民后被车撞倒”，这条状态随后被删，改成“士兵遭车撞受重伤”。
冲绳县警交通队说，事故发生后从未接受《产经新闻》采访。美海军陆战队修改“推特”表述后，《产经新闻》也未进行澄清报道。
产经新闻报社公关部2月1日回复《朝日新闻》说，他们还在继续跟踪采访，必要时播发相关稿件。
《琉球新报》1月30日发文，要《产经新闻》扪心自问，看自己“配不配自称新闻机构”。（刘秀玲）（新华社专特稿）
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