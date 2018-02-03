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索尼CEO平井一夫卸任 将继续担任董事长

2018年02月03日11:23  来源：新华网
 
原标题：索尼CEO平井一夫卸任 将继续担任董事长

日本索尼公司2日说，首席执行官（CEO）平井一夫将卸任。首席财务官（CFO）吉田宪一郎（音译）将出任CEO。

平井一夫2012年开始担任索尼CEO。在他的带领下，索尼裁减数以千计员工，撤出或缩简个人电脑和电视业务。

路透社援引消息人士的话报道，吉田宪一郎2014年担任CFO，是平井一夫的亲信，同样是索尼上述改革措施的关键支持者。其中一些措施当时引发争议，包括出售Vaio个人电脑部门以及剥离电视业务。

受传统电子产品遭遇亚洲同行竞争等影响，索尼曾多年亏损。除在个人电脑和电视业务削减成本外，吉田宪一郎在其他领域展开扩张，如为美国苹果公司供应零部件以及开发视频游戏等。

索尼的游戏和电影业务近期表现良好。PlayStation4销售成功。索尼影视的业绩因为《勇敢者游戏：决战丛林》在美国票房大卖受到提振。

据路透社报道，在截至2018年3月的财政年度，索尼营业利润预计将创新高。

报道援引分析师的话预测，索尼本财政年度的营业利润将达约6810亿日元（约合389.5亿元人民币），为这家企业72年历史中最高。

索尼股票价格最近数月不断上涨，2日逆势上涨1.8%。

吉田宪一郎在声明中说：“我将接过平井一夫打造的管理根基，增强索尼竞争力，把它建成国际企业。”

吉田宪一郎将在4月1日正式上任。平井一夫将出任董事长。

索尼移动业务负责人十时广记（音译）将接任CFO。（卜晓明）（新华社专特稿）

(责编：赵睿青(实习生)、刘洁妍)
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