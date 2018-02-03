原标题：美中情局长回应与俄情报官员会面：正常会面

美国中央情报局局长迈克·蓬佩奥2月1日书面回应美国国会参议院民主党领袖查尔斯·舒默对他上周与俄罗斯情报高官会面的质疑。

蓬佩奥说，他与俄情报官员“正常会面”、双方坦诚交流；尽管美俄就一些议题有分歧，但他表明立场、维护了美方利益。

舒默评价，蓬佩奥所做解释不构成对全部疑问的“回应”。

【拒认“麻烦”】

舒默1月31日致信美国国家情报总监丹·科茨，质疑美国情报机构官员上周与俄罗斯对外情报局局长谢尔盖·纳雷什金和俄罗斯联邦安全局局长亚历山大·博尔特尼科夫会面。

舒默认为，双方在美国国务院决定暂不追加对俄罗斯制裁前几天会面，时机蹊跷；另外，纳雷什金因乌克兰和克里米亚问题被美方列入制裁名单，如何入境美国、蓬佩奥为何与他见面令人生疑。

蓬佩奥1日在书面回应中向舒默解释，美国情报机构官员会定期与俄方对等人员会面，商讨打击恐怖主义、维护民用航空安全、防止外国武装分子入境等议题。双方上周会面是正常交流，不会带来“麻烦”。

美方去年初加强对俄方制裁，理由是认定俄方支持唐纳德·特朗普的竞选活动、干预2016年美国总统选举；制裁措施包括驱逐35名被认定为间谍的俄罗斯人；关闭位于纽约和马里兰州两处俄方声称是度假村的“乡村别墅”。

【承认“合作”】

蓬佩奥写道，确保美国安全是中情局的任务，“尽管俄罗斯是美国的对手，但倘若我们忽视与俄方相关机构在打击恐怖主义方面的合作，将把美国人民的安全置于更为危险的境地”。

他强调，与俄方官员会面没有出现“不和谐”。“当这些会面发生，你（舒默）和美国人民应该放心，我们谈论了双方有分歧的难题，但双方坦诚相见，没有回避对双方情报合作及维护各方利益的关切。”

他声称美方官员“竭力维护国家（利益），没有手下留情……绝不会”。

俄通社-塔斯社和俄驻美大使阿纳托利·安东诺夫最先曝光蓬佩奥与俄方情报高官会面。针对媒体猜测，中情局早些时候发表声明，说中情局安排的外事活动肯定“遵守法律并且与有关部门协商过”。

路透社以一名不愿公开姓名的美方官员为消息源报道，美俄情报官员会面多年来一直不公开，上周会面曝光绝非巧合，是俄方有意而为，“似乎是精心策划，不仅挑拨离间，而且强化俄罗斯在国际上并未遭到孤立的概念”。

【继续“存疑”】

舒默的发言人马特·豪斯1日借助社交媒体“推特”评价蓬佩奥所作书面回应，认定这名中情局长“基本上没有回应（舒默）有关会面的疑问”。

美联社报道，舒默希望了解是谁批准纳雷什金进入美国、批准纳雷什金入境的原因、俄方还有哪些官员出席会面以及他们是否在美方制裁名单之列。

舒默1日致信国家情报总监科茨，呼吁公开美俄情报官员会面时的交谈内容以及俄方情报官员是否与白宫以及美方国防部或国家安全委员会官员接触。

舒默问，“是与纳雷什金会面的美方官员提出俄罗斯干预美国2016年总统选举吗？如果不是，为何干预总统选举一事没有提及？若提及此事，他的反应又如何？”（包雪琳）（新华社专特稿）

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