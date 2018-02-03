中国画家在越南胡志明市举办水彩画展

中越两国嘉宾剪彩。

人民网河内2月3日电 （记者刘刚）“行云观止”水彩绘画展2月2日在越南胡志明市美术博物馆开幕。此次展出的水彩画作品，均由中国杭州画家陈逸创作。

开幕嘉宾、中国美术学院教授任志忠表示，陈逸多次到越南旅行和写生，越南自然美景和人民的友善都给他留下深刻印象。因此，陈逸创作的大量反映越南风土人情的水彩画作品，在中国受到关注和肯定。“这样的艺术交流如一股春风和暖流，艺术家的真情和友善增进了两国人民的情感。”

本次画展由越中文化交流中心、浙江省美术家协会、中国美术学院继续教育学院国际水彩艺术研究中心联合主办。

陈逸，2010年毕业于中国美术学院新媒体系，获学士学位，2014年毕业于中国美术学院，获硕士学位，师从中国美术学院教授安滨。现为杭州科技职业技术学院教师，浙江开明画院画师。

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