约堡大学孔院外方院长：加强教育交流 重视语言学习

人民网约翰内斯堡2月2日电 （王磊）日前，南非著名的约翰内斯堡大学孔子学院外方院长大卫·蒙耶（David Monyae）接受本网记者采访，就中南两国教育方面合作等问题发表了自己的观点。

大卫告诉记者，中国在教育方面领先于非洲，拥有优秀的大学教育，卓越的创新能力，尤其是中国在过去三十年取得的成就，为非洲提供了学习和参考的范本。非洲的教育需要从中吸取经验，来解决自己面临的问题。

“曼德拉曾说过，教育的力量是广阔的，可以为国家建设与和谐发展做出贡献“。”教育是你可以改变世界的最有力武器”。南非目前需要加强基础设施建设，道路、机场等公共设施和场所的维护同样需要受过教育、拥有这些技能的人才。而在人才教育方面，南非应该多向中国学习方式方法，如何去培养更多这方面的人才。

大卫表示，约堡大学孔子学院也在两国教育交流方面起到了重要作用。语言是两国人民交流互动的桥梁，普通话课程现在南非变得越来越重要，更多的南非人想要学习汉语，尤其是年轻人。目前，孔院提供汉语课程，同时也欢迎中国人学习南非当地的语言，进一步加深两国人民的互动和理解。其次，孔院还在帮助人们出国考察和学习，了解不同国家的文化。

去年，有超过1000人报名参加约堡孔子学院的中文课程，包括当地的高中生、大学生以及硕士生等，课程也包括通用中文、商务中文、旅游中文等。而孔院教授的武术课程也吸引了大批当地人，预计今年报名相关课程的人数将超越去年。

据大卫介绍，孔子学院开授的课程不止面对学生，也欢迎社会人士报名，2018年报名截止时间为2月12日。同时，上课时间也分为周一至周五以及周末两种，供不同人群选择。

大卫说，“2018年是中南两国建交20周年。习主席说过，中南两国贸易会持续发展，两国人民在文化、体育、教育等多个方面的关系也会不断加强”。他认为，在增进两国文化交流的前提下，南非与中国，以及两国人民之间的关系将更加密切长久。

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