逃离“绝命峰”：法国女登山者雷沃尔抛弃同伴自救

人民网讯 综合法新社、BBC报道，一名法国女登山者伊丽莎白·雷沃尔在挑战喜玛拉雅山脉上其中一个最危险的山峰时，被迫抛弃了她的同伴。

伊丽莎白·雷沃尔（Elisabeth Revol）向法新社讲述这个过程。她和同伴托马斯·麦基维茨（Tomasz Mackiewicz）当时正在号称“绝命峰”（Killer Mountain）的南迦帕尔巴特峰（Nāngā Parbat）下山途中，而麦基维茨的健康状况越来越差。最终，在极度凶险的情形下，只有她被一队顶尖的波兰登山队伍救起。

法国的医生目前正在评估，雷沃尔是否需要截肢。救援人员无法找到麦克维茨，并且相信他生还的机会不大。雷沃尔回忆说，因高原反应而产生的幻觉，令她在冰冻的情形下脱下了一只鞋。

这两名伙伴在1月20日开始登山，几天后就接近了顶峰。不过，在他们到达海拔8120米（26640英尺）的山峰时，麦基维茨说，他眼睛看不到了。雷沃尔对法新社表示：“他（麦基维茨）没有戴护目镜，因为那天日间的时候视野有点矇眬，而到天黑的时候，他就发生眼炎了。”

然后，他扶着她的肩膀走，在黑暗中开始艰难的下山旅程。雷沃尔说，麦基维茨开始呼吸困难。“他解下了他嘴前面的保护层，然后就开始发冷。先是他的鼻子变白，然后是他的双手。然后是双脚。”他们蜷缩在一道裂缝里过夜，但是麦基维茨的状况继续恶化，“血开始从他嘴里流出来”——这是极度高原反应发展到最后阶段身体内大量分泌液体的信号。她发出了几个求救信号，救援者叫他们向下再走6000米。于是她就把麦基维茨遗弃在身后。“这不是我做的决定，是情况逼着我这样，”她说。雷沃尔一开始认为救援很快就会到，所以就没有带上帐蓬或者羽绒被。而救援人员没有出现，她被迫又在一道裂缝里过了一夜。

在访问中，她讲了一次在高原反应下的幻觉。她想像有人给她热茶，为了感谢对方，她要给对方一只鞋。在赤脚五个小时后，雷沃尔开始生冻疮。她听到直升机的声音，但是由于强风，救援人员无法抵达她所在的地方。雷沃尔害怕自己要再在那里过一夜，于是就索性戴着湿手套、拖着冻僵的脚再次开始向下走，最终找到了其中一支救援队。她被飞机送往伊斯拉马巴德的医院，然后又被转送到瑞士，之后再被送回法国境内。

目前，法国东部上萨瓦省的医生正在评估，雷沃尔是否需要截掉双手和左脚。（老任）

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