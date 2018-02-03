空气质量堪忧，欧盟下“最后通牒”

欧盟委员会主管环境、海洋事务和渔业的委员卡尔梅努·韦拉日前在欧盟总部布鲁塞尔召集9个欧盟成员国政府代表，就空气质量问题发出“最后警告”，要求相关国家遵守欧盟标准并限期交出改善空气质量的方案，否则将诉诸法律。

法国、德国、英国、意大利、西班牙、匈牙利、罗马尼亚、捷克和斯洛伐克9个成员国的政府部长参加了“空气质量部长峰会”。韦拉称，欧盟成员国必须遵守欧委会2008年制定的空气质量标准，如果这些国家不立即提交切实有效的行动方案，可能面临诉讼或需要支付巨额罚款。韦拉还表示，欧委会“提供帮助、建议和警告的期限过于漫长，现在已经到头了”。法国媒体将此形容为“最后通牒”和“最后的机会”。

近10年来，欧盟多个国家微颗粒物PM10和二氧化碳的排放持续超标。工业、交通和供暖是空气污染的主要来源，柴油、木材、煤炭等在德国、法国、波兰等国家保持高消耗，给环境带来了巨大的负担。2017年欧洲环境署发布的报告显示，欧盟平均每年有40万人因空气质量问题过早死亡，其中德国、法国分别高达8万和4.8万。空气污染还导致呼吸和心血管疾病多发，致使医疗支出上升、劳动生产率下降，每年给欧洲造成高于200亿欧元的损失。

根据有关规则，欧委会可以对空气质量不达标的成员国采取法律措施。欧委会曾就空气污染问题多次发出警告，但欧盟标准始终未得到遵守。以法国为例，欧委会自2009年起对法国政府累计发出6次警告，敦促其解决空气质量问题。根据欧委会评估，法国“自2005年来就未能采取足够的措施保护公众的健康”。

接受“约谈”后，法国生态转型与团结部长尼古拉·于洛表示改善空气质量是一项长期的工作，法国要尽快扭转局面。于洛承认，在法国本土及海外领地中多处污染物排放长期超标，拟在未来几周与污染较重的地区政府商讨额外的行动方案，“2018年将为逐步摆脱化石燃料打下基础，以在2050年前实现零碳排放。”

法国在节能减排方面已推出一些新举措。一类为奖励措施，如推出换车津贴，对换购低能耗汽车的车主给予上千欧元的奖励，以逐步实现燃油车完全退出市场的目标；法国政府还发放津贴，鼓励家庭放弃使用燃油锅炉和木柴供暖等设备，减少家庭能耗。另一类为技术措施，如鼓励车辆共享模式，推广汽车环保标签等。此外，对重型卡车征税也在法国政府考虑之列。未来，法国还将出台法律推动“温和型”交通，如自行车、清洁能源汽车等。

在意大利，每年6万人因空气污染死亡，其中都灵市污染最为严重，连续两年空气污染指数创下纪录，污染物浓度超过50微克/立方米。意大利政府采取系列应对措施，如在2025年前关闭煤电站，2030年前增加电动汽车至500万辆，此外拨款9亿欧元降低锅炉能耗、限制农业污染等。

（本报巴黎2月2日电）

《 人民日报 》（ 2018年02月03日 11 版）

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