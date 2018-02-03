英首相说英国很荣幸成为首届中国国际进口博览会主宾国

据新华社上海2月2日电 （记者吴宇、翟翔）英国首相特雷莎·梅2日在上海表示，按照英中双方商议，英国很荣幸成为首届中国国际进口博览会主宾国，英国期待与上海加强各领域合作。

特雷莎·梅说，上海与英国的联系历史悠久，各项合作积极并富于建设性。英国成为今年11月在上海举行的首届中国国际进口博览会的主宾国，将进一步增强英中两国在贸易、人文等领域合作，造福两国人民。

除了首届中国国际进口博览会，特雷莎·梅还非常关注上海2021年第四十六届世界技能大赛。她说，英国成功举办过伦敦2011年第四十一届世界技能大赛，愿意围绕这项大赛的筹备、举办与上海分享经验，并以此推动英中两国在技能与教育领域的合作，吸引更多中国优秀技能人才前往英国发展。

“技能与教育是英中两国人文领域合作的重要内容。”特雷莎·梅说。自1996年以来，上海先后与伦敦金融城、利物浦市和大伦敦市建立了友好交流关系或友好城市关系。

《 人民日报 》（ 2018年02月03日 11 版）

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