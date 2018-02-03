地中海发生偷渡船只倾覆事故至少90人溺亡

新华社日内瓦2月2日电 （记者聂晓阳、施建国）国际移民组织2日说，根据其在当地的代表所提供的信息，当日上午，至少有90名试图从利比亚海岸穿越地中海偷渡欧洲的非正常移民因所乘的一艘船倾覆而身亡。

国际移民组织说，目前已经有10具遗体被冲上利比亚海岸，其中包括2名利比亚人和8名巴基斯坦人。该组织称，有2名幸存者游到岸边，还有一名幸存者被一艘渔船救起。

根据国际移民组织发布的最新数字，今年1月份，丧生地中海的偷渡者人数为246人。自从2014年以来，每年都有至少3000多人在通过地中海偷渡欧洲途中葬身大海。

同时，根据国际移民组织的最新统计，截至今年1月28日，共有6624名难民和非正常移民通过地中海登陆欧洲，比2017年同期的5983人有所增加。

《 人民日报 》（ 2018年02月03日 11 版）

(责编：刘洁妍、常红)