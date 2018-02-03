人民网>>国际

报告显示中国品牌全球价值不断攀升

2018年02月03日09:46  来源：人民网－人民日报
 

　　据新华社伦敦2月1日电  （记者温希强）英国品牌顾问公司品牌金融1日在伦敦发布的最新品牌价值榜单显示，中国品牌的全球价值不断攀升，中国正在转向以品牌为主导的高端创新中心。

　　根据当天发布的《2018年世界品牌价值500强》报告，美国占全球品牌价值的44％，位列首位。中国和日本分别占15％和7％，位居第二和第三。

　　品牌金融公司表示，自2008年以来，中国在全球品牌价值的占比已从3％增加到15％，中国品牌正“以惊人的速度缩小与美国品牌价值的差距”。

　　排名还显示，数字科技企业占据榜单的前五名，其中亚马逊被评为世界最具价值的品牌，品牌价值达1508亿美元。中国数字科技企业的表现同样抢眼，品牌价值平均增速高达67％，阿里巴巴（第十二位）、腾讯（第二十一位）、微信（第四十九位）、百度（第五十七位）和京东（第六十五位）均跻身百强。


　　《 人民日报 》（ 2018年02月03日 11 版）

(责编：刘洁妍、常红)
人民日报客户端下载手机人民网
 

相关专题

深度阅读

望海楼：对华战略着墨不多疑虑上升 执政一周年之际，特朗普在美国国会发表了任内第一份国情咨文。对任何一个美国总统来讲，第一份国情咨文报告都相当于第一年的年终考评，回顾总结第一年执政成绩与竞选承诺兑现情况，全面阐释执政理念和下一阶段施政重点。在演讲中，特朗普大谈美国梦，不断强调“团结”主题，呼吁民主党捐弃政治分歧，“求同存异”，共同携手合作，使“美国再次伟大”。 【详细】

国际|国际观察

比利时官员：中国减贫之路“优质高效” “世界上很多国家都对解决贫困问题一筹莫展，但中国在解决贫困问题上取得的显著成效，在世界上首屈一指，令人赞叹。”比利时联邦议会比中友好小组主席克里斯蒂安·维耶纳在接受本报记者采访时表示，过去5年她多次访问中国，接触到不少摆脱贫困的家庭，留下了深刻的印象。“如果政府不是真下大力气解决贫困问题，是不可能取得这样的成就的。在精准扶贫政策的推动下，贫困家庭不仅很快摆脱了贫困，而且有了可持续发展的路子。中国这种优质高效的减贫之路值得其他国家学习和借鉴。” 【详细】

国际|国际观察|外媒关注
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2018 by www.people.com.cn. all rights reserved