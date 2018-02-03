报告显示中国品牌全球价值不断攀升

据新华社伦敦2月1日电 （记者温希强）英国品牌顾问公司品牌金融1日在伦敦发布的最新品牌价值榜单显示，中国品牌的全球价值不断攀升，中国正在转向以品牌为主导的高端创新中心。

根据当天发布的《2018年世界品牌价值500强》报告，美国占全球品牌价值的44％，位列首位。中国和日本分别占15％和7％，位居第二和第三。

品牌金融公司表示，自2008年以来，中国在全球品牌价值的占比已从3％增加到15％，中国品牌正“以惊人的速度缩小与美国品牌价值的差距”。

排名还显示，数字科技企业占据榜单的前五名，其中亚马逊被评为世界最具价值的品牌，品牌价值达1508亿美元。中国数字科技企业的表现同样抢眼，品牌价值平均增速高达67％，阿里巴巴（第十二位）、腾讯（第二十一位）、微信（第四十九位）、百度（第五十七位）和京东（第六十五位）均跻身百强。

《 人民日报 》（ 2018年02月03日 11 版）

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