原标题：特朗普批准公开“通俄门”调查秘密备忘录

中新社华盛顿2月2日电 美国总统特朗普2日批准公开一份由众议院共和党人编写的备忘录。这份备忘录称美国司法部和联邦调查局在“通俄门”调查中存在政治偏见，偏袒民主党。

早在数周前，这份由众议院情报委员会主席、共和党议员努涅斯要求工作人员编写的备忘录就曾引起舆论高度关注。本周一(1月29日)晚间，共和党占多数的众议院情报委员会投票决定将这份秘密备忘录公开，交由总统特朗普在5天内决定是否公诸于众。

资料图：美国总统特朗普。

白宫在2日发表声明称，特朗普决定将这份备忘录解密。声明称，这份备忘录引发对司法部和联邦调查局高层决定的严重关切。当天，特朗普还在白宫对记者表示，这是发生在我们国家的一件耻辱之事。

众议院情报委员会随后公开了这份共4页的备忘录，称司法部和联邦调查局在针对特朗普竞选团队的顾问佩吉向法庭申请监听时，引用受民主党资助的调查材料来误导法官。涉及高层人员包括司法部副部长罗森斯坦、已被解雇的前联邦调查局局长科米以及刚宣布去职的联邦调查局副局长麦凯布等。

此前，美国司法部和联邦调查局都反对公开众议院共和党的这份备忘录。由特朗普提名任命的联邦调查局局长雷称，公开备忘录可能危及国家安全。科米2日在社交媒体上发文称，这份不诚实且具误导性的备忘录不仅损害众议院情报委员会，还破坏公众对情报部门的信任等，这么做到底是为什么？

当天，特朗普也在社交媒体上发文称，司法部和联邦调查局的高层将涉俄调查政治化，偏袒民主党、针对共和党。

众议院民主党则认为这是共和党有选择性地公开备忘录内容，误导舆论，为解雇“通俄门”调查特别检察官米勒找借口。众议院情报委员会副主席、民主党议员希夫称共和党送给特朗普看的备忘录是经过改编的。此前，该委员会民主党人也曾试图公开一份自己的备忘录，但遭到投票否决。(完)

(责编：赵睿青(实习生)、刘洁妍)