2月2日，中国“南南合作援助基金”（下称“南南基金”）在巴基斯坦第二个落地项目——支持联合国实施巴基斯坦联邦部落地区和俾路支省援助项目启动仪式在巴首都伊斯兰堡成功举办。中国驻巴大使姚敬、联合国开发计划署驻巴国别代表伊格纳西奥、巴联邦经济事务部中国司司长穆罕默德·乔杜里等出席仪式。

2017年，中国商务部分别与联合国机构签署相关协议，在巴基斯坦启动两个民生项目。“南南基金”首个对巴援助项目是向联合国世界粮食计划署提供100万美元援助资金，已于去年11月展开。此次启动的第二个项目为联合国开发计划署提供400万美元，支持其在巴联邦部落地区帮助8100个家庭，共计约4.9万流离失所者开展重返家园后的生活安置工作，以及向俾路支省375所学校提供教室设施、教师和学生用具，惠及约1.9万名学生。预计今年4月，该项目可以完成所有援助物资的采购和分发。

伊格纳西奥在致辞时说，联邦部落地区和俾路支省都是巴基斯坦较不发达地区，民生援助需求迫切，中国提供的援助支持及时帮助了上述两个地区的人民。

穆罕默德·乔杜里列举了近年来中国通过多种渠道向巴基斯坦提供的无偿援助，高度评价了瓜达尔新国际机场、职业技术学校等援助项目，对中国政府一直以来提供的支持给予高度赞赏。

位于巴阿边境附近的巴基斯坦联邦部落地区，十多年来一直饱受武装分子活动和安全行动影响困扰，当地超过2/3人口生活在国家贫困线以下。俾路支省由于自然灾害频发，同样面临着巨大挑战。

伊格纳西奥在接受本报记者采访时表示，中国政府的援助具有独特的意义，将为上述地区民众提供最基本的保障，有助于恢复和改善当地民生，“感谢中国的援助之手”。此外，中国政府同联合国在巴机构开展密切合作，坚实推进有关合作计划，对巴民生改善发挥了重要作用。

来自俾路支省的九年级学生舒麦拉对记者说：“我们学校没有桌椅，很多同学甚至席地而坐听课，每当刮风下雨或者高温酷暑，学生们很容易生病，有了中国政府捐赠的桌椅，我们可以在更好的环境里学习，真是太好了！”

（本报伊斯兰堡2月2日电）

《 人民日报 》（ 2018年02月03日 03 版）

(责编：白宇)