寒冬的北京，叠映着温暖海南的炫目华章。

2月2日，“新时代的中国：美好新海南共享新机遇”外交部海南全球推介活动隆重举行。来自160多个国家和国际组织的240余位外交官以及中外媒体记者等，共济一堂，感受今日海南的“美、好、新”。

进入外交部蓝厅入口处，“海南特色主题展”跃入眼帘：五彩缤纷的色，袅袅沉香的味，嘤嘤鸟语的声，斑斓水果的甜……视听味觉的盛宴一一呈现。

“空气闻起来是甜的！”看到实物展览区罐装的“海南中部热带雨林空气”，罗马尼亚大使夫人柯瑞娜好奇地拿起来闻了闻。她说，以前对中国的印象只有繁华的北京。今天在现场观赏后，向往着海南的椰林沙滩、碧水蓝天。

在“海南文化遗产”展示区，两个女孩正在专注地编织黎锦，引得不少外国朋友驻足观看。记者走上前了解到：这是一对亲姐妹，姐姐叫符仁玲，妹妹叫符仁健，手中的黎锦，凝结了海南祖辈的智慧与勤劳。今昔对比，她们不禁感叹：祖母没能见到今日海南之巨变，没能见到美丽的首都北京，为之遗憾……

2018年是中国改革开放40周年，也是海南建省创办经济特区30周年。30年来，海南从一个落后的边陲岛屿，一跃成为中国对外开放的重要窗口和“一带一路”的重要节点。尤其是近5年，世人见证着海南喜人的变迁。

“要像保护眼睛一样保护生态环境。”习近平总书记的话语重心长，更是激励着海南人民奋力践行。2017年，海南城镇环境空气质量优良天数比例高达99%。

“海南的朋友告诉我：来到海南岛，身体会更好！今天我要说：结交海南岛，未来会更好！”会场里，外交部长王毅别开生面的开场白，赢得了阵阵掌声。

海南省委书记刘赐贵在致辞中表示，新的历史时期，海南以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，充分发挥生态环境、经济特区、国际旅游岛“三大优势”，全面推动新一轮改革开放，建设一个山水美、城乡美、人文美的海南，一个发展好、生活好、风气好的海南，一个观念新、动能新、作为新的海南。

“全世界气候好的城市有很多，风光好的城市也不少，但同时具备气候好、空气好、风光好、设施好的地方少之又少，这就是海南的特别之处。海南值得来度假，值得来体验，值得来投资！”海南省省长沈晓明用“三个值得”，别有风趣地介绍了海南的风光、文化和产业发展优势。

“上有天堂，下有海南。”俄罗斯驻华大使安德烈·杰尼索夫微笑着说，“入冬以来，来海南游玩的俄罗斯游客共有28万人次，比2016年增长了2倍，比2015年增长了7倍，俄罗斯非常看好海南的发展前景。”

美国防癌抗癌总裁圆桌会首席执行官马丁·墨菲告诉本报记者，在他心中，海南不仅仅是旅游胜地，更是一个“健康岛”。这里得天独厚的气候条件非常适合药物研发和患者疗养。海南是打开中国健康产业的一把钥匙、一扇门……

相知无远近，万里尚为邻。而立之年的海南将以崭新的风姿，笑迎八方宾客，共享旖旎风光。

《 人民日报 》（ 2018年02月03日 03 版）

(责编：白宇)