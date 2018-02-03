创新，迈向现代化强国的有力支撑

“中国政府正在大力鼓励创新，数字产业的下一个世界领导者将来自中国。曾经被美国、欧洲主宰的科技创新领域，正面临中国的强劲挑战。在电动汽车、高铁等领域，西方老牌制造商不得不重视来自中国的竞争对手。”德国经济新闻网近日刊文称。

党的十八大以来，我国在实施创新驱动发展战略上取得显著成就，科技进步对经济增长的贡献率从2012年的52.2％提高到2016年的56.2％，有力推动了产业转型升级，为经济社会发展提供了有力支撑。

“如果科技创新搞不上去，发展动力就不可能实现转换，我们在全球经济竞争中就会处于下风”，中国科技创新的5年不凡成就，源于习近平科技思想的指引，源于建设创新型国家战略的推进。接受本报记者采访的国外专家学者纷纷表示，中国科技创新不仅是中国迈向现代化强国的有力支撑，也将带给世界更多惊喜。

“正在成为掌握诸多前沿科技的全球引领者”

创新是引领发展的第一动力，是建设现代化经济体系的战略支撑。五年来，中国科技创新能力显著提升，主要创新指标进入世界前列，实现了历史性、整体性、格局性重大变化，已成为具有全球影响力的科技大国。

世界银行前经济学家、肯尼亚学者姆旺吉·瓦吉拉向记者表示，近年来，中国在科技领域不断取得令世人震惊的成就，正在成为掌握诸多前沿科技的全球引领者。中国在太空探索、深海探索、超级计算机等领域取得了许多重大突破，企业创新活力十足，在移动支付、共享经济等方面世界领先。

巴基斯坦独立新闻社中国业务总监贾韦德·阿赫塔尔表示，中国科学发展和技术创新在近五年来取得显著成就，中国在多领域取得的重大科技创新成果得到国际社会的赞誉。

韩国成均馆大学金融学教授安玉花表示，中国在科技创新领域取得的不俗成果，将带动整个社会实现飞速发展。中国拥有巨大的市场，这种天然的优势使得科技和市场在中国结合后，会很快实现技术产业化。在第四次产业革命中的许多前沿领域，中国都排在了世界前列。

日本爱知大学教授李春利说，中国的科技创新能力和成果在过去五年里取得了巨大进步，主要创新指标的世界排名不断提升。

东京大学宇宙物理学教授须藤靖去年12月在上海参加国际会议后，在《朝日新闻》网站上发表了题为“中国在科学界将成为世界第一”的文章。须藤第一次去中国是在1998年，过去20年间中国科技创新水平的提升让须藤感叹不已。须藤还以自己的见闻介绍了中国科学技术发展的原因，呼吁日本政府学习中国的科技战略。

“支持科技创新，中国政府扮演了非常重要的作用”

2017年全球创新指数报告显示，中国国际排名从2016年的25位升至22位，成为唯一进入前25名的中等收入国家。中国科技创新事业取得的历史性成就，与中国创新驱动发展战略的顶层设计密不可分。

美国著名未来学家、畅销书作家约翰·奈斯比特和多萝西·奈斯比特在新书《中国大趋势》一书中说，中国政府正在“构筑森林，让树木（人民）成长”，因为中国政府创造了一个“让人们开创事业、实现个人梦想的环境”。他们在接受本报记者采访时表示：“在过去的数十年里，我们见证了中国政府在高科技园区和创新集群的战略规划的实施。这也促进了中国中西部内陆地区的发展，为中国各地区的企业家和人才成长敞开了大门。”

德国经济新闻网的文章称，创新显示出中国经济的巨大潜力，中国数字技术的崛起，得益于中国政府的高瞻远瞩。多年来，中国政府从根本上改变了国家经济结构，从过去的劳动密集型大规模生产转变为创新驱动的服务型社会。作为中国的执政党，中国共产党为科技发展制定的目标和推出的举措，发挥出积极重要的影响。

姆旺吉·瓦吉拉表示，中国取得的这些科技创新成就，得益于建设创新型国家的政策指引。“当13亿中国人都满怀热忱地进行科技创新，这将极大推动人类技术与社会的进步。”

巴西里约天主教大学教授保罗·罗贝尔认为，中国科技的飞速发展不是偶然的，政府的积极推动起到了重要作用。改革开放以来，中国先后多次修订奖励条例鼓励创新，中央政府、各部委和地方政府也设立了各类科技奖励，极大地激励了科技人员的创新。

美国“全球未来”研究所主席、知名未来学家詹姆斯·坎顿博士对本报记者表示，在支持科技创新方面，中国政府扮演了非常重要的作用。因为中国政府深知，创新不仅是繁荣和经济增长的本质，也是提升民众生活质量的重要动力，这也体现在了中国最新的发展规划中。中国在科技转化为生产力方面取得了快速进步，尤其在可替代能源、生物技术、数字技术以及未来空间技术和量子计算等领域，这些领域的发展都将促进经济增长。

法国著名经济学家、国际前瞻及信息研究中心（CEPII）顾问米歇尔·阿列塔表示，相比于西方国家，中国经济规划总是更为长远，创新驱动战略的提出就是代表。他认为，在中国经济结构转型中，科技创新发挥了重要作用。在国际层面，中国的创新创造和科技升级将使自己摆脱“世界工厂”低端制造业标签和对西方科技的依赖，成为国际市场高端产业中强有力的竞争者。

贾韦德·阿赫塔尔表示，中国政府全方位加大对科技创新的投入，为中国科技创新实现跨越式发展铺平了道路，此举体现了中国政府致力于打造创新型国家的决心和努力。过去五年的发展成就业已表明，中国已经转变成为一个科技大国。中国政府颁布实施的相关政策、措施等有效改变了科技创新产业格局，广大中国人民也充分感受到了科技创新给生活带来的巨大变化。

“建设创新型国家，对于发展中国家具有重要借鉴意义”

微信、网购、支付宝和共享单车等引领世界潮流的“新四大发明”，不仅是近年来中国科技创新的一个缩影，也生动阐释了中国科技创新的世界意义。

贾韦德·阿赫塔尔认为，中国加快建设创新型国家、推动重大科技创新取得新进展，对于巴基斯坦等发展中国家具有重要借鉴意义，中国科技创新也将有助于推动全球科技进步，造福各国人民。他表示，中国科技创新的成果已为供给侧结构性改革提供了重要助力，科技创新的不断发展与巧妙运用带动了相关领域的技术革命，特别是在信息技术领域。

“我去过中国的很多地方，当地都有自己的创业中心。许多创业成功的企业给年轻人树立了正面榜样，中国目前创业创新的氛围和环境非常好，这在其他国家是很难见到的。”安玉花认为，中国将吸引更多的外国企业到欠发达地区去投资，进一步带动当地的创新热潮。

墨西哥国家科技理事会国际合作司司长赫苏斯·博尔哈表示，中国近年来取得的科技成果有目共睹，墨西哥与中国加强科技交流与合作的意愿日益强烈，一些项目已经提上日程，包括墨中科技合作基金以及共同开展卫星技术应用等项目研究。墨中两国可以通过科技合作共同应对发展中的挑战。

墨西哥国立自治大学国际关系中心研究员伊格纳西奥·马丁内斯表示，拉美国家非常欢迎中国的基础设施建设项目和技术转移。中国帮助厄瓜多尔等国实现能源结构转型，帮助玻利维亚和委内瑞拉发射卫星，中兴、华为等智能手机和先进网络设备进入拉美市场，都得益于中国科技的飞速发展。

“中国在政府顶层设计和社会‘草根’创业上相得益彰、相互促进，科技创新氛围十分浓重，中国的创新成就将持续增加，前景非常光明。”米歇尔·阿列塔说道。

（本报北京、柏林、约翰内斯堡、伊斯兰堡、首尔、东京、华盛顿、里约热内卢、巴黎、墨西哥城2月2日电 记者于景浩、冯雪珺、李志伟、徐伟、马菲、刘军国、吴乐珺、陈效卫、葛文博、王骁波）

《 人民日报 》（ 2018年02月03日 03 版）

(责编：白宇)