开罗书展“中国味”更浓

开罗书展上的“中国书坊”。

艾哈迈德·戈马摄（新华社发）

开罗书展上的中国国家展位。

本报记者 韩晓明摄

广场上播放着悠扬的埃及歌曲，年轻人在一角围坐弹着吉他，更多人在展位间信步，品啜书香……开罗国际书展于1月27日至2月10日在开罗国际展览中心举行，当地数以万计的民众赶来参与这一年一度的文化盛事。

开罗国际书展始于1969年，是全球最大的国际书展之一，同时也是全球阿拉伯语图书的重要展销平台，今年已是第四十九届，主题为“书籍如何成为软实力”。本届书展共有来自27个国家的逾850家出版机构参展。埃及《祖国报》评论称，来自各国的优秀图书，是对“书籍”和“软实力”的最佳诠释。

随着中国图书的参展规模逐年扩大，观众的关注度也不断提高。《今日中国》杂志社中东分社代表中国外文局参加本届书展，共展出包括《习近平谈治国理政》第一、二卷和《大中华文库》系列丛书（中阿对照）在内的100余种中外文图书。在展位同步举行的“体验中国：埃及人的中国事儿”视频录制活动吸引了不少观众积极参与，纷纷讲述自己对中国的了解及身边的中国人、中国事。

“我最大的梦想就是去中国学功夫。”正在上小学六年级的法勒赫说；来自艾因夏姆斯大学中文系的沙伊曼说，在中国留学生的鼓励和帮助下，自己终于攻克了学中文的入门关，对中文和中国文化兴趣越来越浓厚；一名叫穆斯塔法的观众说，他的汽车在高速路上抛锚，多亏一位中国人的帮助，他才能够平安到达目的地，“中国人都是善良的天使”……小小展位汇聚着中埃绵绵情谊。

流连于位于主厅的中国国家展位、集中展示中国图书的“中国书坊”，能感受到比往届更浓的“中国味”。“中国书坊”紧邻书展主会场，通体以“中国红”装饰，展销500多种有关中国政治、文化、经济的阿语书籍和200余种中文教材。其中，介绍“一带一路”和“中国道路”“中国经验”的图书格外引人注目。教育和文化类书籍，尤其是儿童读物，备受读者喜爱。

书展市场部负责人穆罕默德·哈桑接受本报记者采访时表示，中文版阿拉伯文学作品，特别是经典作品热销，缘于中国读者进一步了解阿拉伯世界的需求，阿拉伯学生学习中文时也把这些书当做参考书。他相信，得益于“一带一路”建设，埃中之间的图书和文学交流一定会越来越密切。

（本报开罗2月2日电）

《 人民日报 》（ 2018年02月03日 03 版）

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