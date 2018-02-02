沧州渤海新区：群众对大气环境满意度达到98.22%

2017年沧州渤海新区围绕建设“沿海强区、壮美港城”的总目标，以改善环境质量为宗旨，全力推进了一整套环境生态化战略。

据统计，2017年渤海新区二级以上达标天数为222天，同比增加41天、增长22.7%，其中一级优天数为45天，同比增加22天。PM2.5平均浓度为每立方米57ug，同比下降24%，超额完成PM2.5平均浓度每立方米65ug的年度任务目标。问卷调查结果显示，群众对大气环境的满意度达到98.22%。

此次沧州市渤海新区蓝天保卫战的胜利，与其实施的九项生态化战略密不可分：

一、坚持健全机制，为大气污染治理提供根本保障。渤海新区制定了一套严密的考核工作机制，全区形成强有力的组织领导体系，为抓好生态环保提供了根本保障。

二、坚持规划先行，加强大气污染治理顶层设计。渤海新区制定了大气污染防治专项规划及众多治理实施方案，以及相应任务分解表，明确各单位责任分工。

三、坚持突出重点，大力压减分散燃煤。渤海新区将治理燃煤污染放在首位，突出散煤治理，完成超低排放改造。

四、坚持综合施策，推进工业污染治理。大力推进“散乱污”企业整治，对全区此类企业实行分类施治，关停取缔和整治改造并举。

五、坚持协同治污，严治面源、移动源污染。严控秸秆露天焚烧、成立防尘办严管扬尘、并严控开工项目取填土方量和移动源污染排放。

六、坚持科技支撑，提高精准治霾水平。渤海新区充分发挥科技治污作用，全力打造环保天网工程，实现对全区重点污染源和重点区域监控全覆盖。

七、坚持铁腕治理，严格执法监管。渤海新区充分利用环保督查整改的契机，全面提升环境监管能力，形成完备的应急预案体系。

八、坚持绿色发展，大力推进产业转型升级。渤海新区积极培育发展绿色、循环、低碳经济，初步形成八大循环产业链。以全域旅游倒逼城市生态环境提升，促进临港产业发展转型。

九、坚持宣传引导，浓厚舆论氛围。渤海新区开展多层次、多角度的宣传活动，发放环保宣传单和环保倡议书，同时举办环保普法专题讲座。通过广泛宣传，在全区形成自觉环保的舆论氛围。

据了解，2018年，沧州渤海新区将继续实施一系列措施，深入开展大气污染综合治理攻坚，满足人民群众日益增长的优美生态环境需要，建设新时代“沿海强区、壮美港城”。（李广勤）

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