2018联合国戊戌狗年生肖邮票正式上市

人民网讯 2月2日，联合国邮政署2018戊戌年狗票正式上市。本年度邮票由中国设计师潘虎设计，预计发行量不超过5万版。

在这张邮票中，设计师用“图底反转”的艺术手段体现“联合”与“共享”。据介绍，“图底反转”是一种图案间相互透叠、并置、交错的构图，打破人们以往看待平面的视觉经验，增强画面趣味性和内涵。因此，一眼看上去只有三个主角的画面，其实包含了十二个主角，象征着十二个月。设计还延续了以烘托中国传统节日喜庆气氛的红、黄为主色调，旁边书有“狗、戊戌年、2018”等字样。

联合国生肖邮票的发行，旨在推动以中国传统文化为核心内容的物质文化、精神文化、艺术文化向全世界传播的热潮。

据悉，联合国邮票的发行与设计工作极为严密，由专门的邮票咨询委员会负责邮票的选题论证和甄选世界范围内的设计师。潘虎毕业于清华大学美术学院装潢设计系，是近年比较活跃的产品包装设计师，被业界称为兼具美学精神和商业价值的“手艺人”。 每年仅10个设计作品，却斩获众多奖项。

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