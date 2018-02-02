美国海军最大腐败案： 又一高官受贿并接受性服务

人民网讯 据美国中文网报道：美国海军史上最大的腐败丑闻再拖下一名高级军官：原来负责东南亚联合军事演习的一名海军中校表示认罪。

据有线电视新闻网（CNN）报道，前海军中校、50岁的阿曼德森（Troy Amundson）承认受贿，包括接受几名妓女的服务。向他行贿的是外国承包商列昂纳德·弗兰西斯（Leonard Glenn Francis，外号“胖子·列昂纳德”）及其设在新加坡的格兰防务海事亚洲公司（Glenn Defense Marine Asia）。

加州旧金山联邦检察官办公室说，作为交换，他将美国海军业务交给那家公司。联邦检察官的声明说，“阿曼德森承认从2012年9月到2013年10月，弗兰西斯为他和其它美国海军军官提供宴请、饮料、交通和其它娱乐及妓女服务。”

美国对“胖子·列昂纳德”的调查从2013年开始。到目前为止，29名被告当中20人已认罪。当时因为体重400磅而得到那个外号的弗兰西斯2015年承认行贿和欺诈。（老任）

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