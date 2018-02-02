人民网>>国际

提醒：中国公民近期谨慎前往马尔代夫

2018年02月02日19:04  来源：人民网
 

人民网北京2月2日电 据中国领事服务网消息，2月1日，马尔代夫首都马累发生大规模集会活动。外交部领事司和中国驻马尔代夫使馆提醒中国公民密切关注当地局势，近期谨慎前往马尔代夫。在马中国公民和机构保持高度警惕，加强安全防范和应急准备，不要前往人群密集场所。如遇紧急情况，请及时报警并联系中国驻马使馆。

鉴于上述地区的特殊情况，如中国公民在谨慎前往提醒发布后仍坚持前往上述所提醒的地区，有可能导致当事人面临较高安全风险，并可能影响其获得协助的实效，因协助而产生的费用由个人承担。

当地报警电话：119

中国驻马尔代夫使馆领事保护与协助电话：00960-7458160

外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心电话：+86-10-12308或+86-10-59913991。  

(责编：袁勃)
人民日报客户端下载手机人民网
 

深度阅读

望海楼：对华战略着墨不多疑虑上升 执政一周年之际，特朗普在美国国会发表了任内第一份国情咨文。对任何一个美国总统来讲，第一份国情咨文报告都相当于第一年的年终考评，回顾总结第一年执政成绩与竞选承诺兑现情况，全面阐释执政理念和下一阶段施政重点。在演讲中，特朗普大谈美国梦，不断强调“团结”主题，呼吁民主党捐弃政治分歧，“求同存异”，共同携手合作，使“美国再次伟大”。 【详细】

国际|国际观察

比利时官员：中国减贫之路“优质高效” “世界上很多国家都对解决贫困问题一筹莫展，但中国在解决贫困问题上取得的显著成效，在世界上首屈一指，令人赞叹。”比利时联邦议会比中友好小组主席克里斯蒂安·维耶纳在接受本报记者采访时表示，过去5年她多次访问中国，接触到不少摆脱贫困的家庭，留下了深刻的印象。“如果政府不是真下大力气解决贫困问题，是不可能取得这样的成就的。在精准扶贫政策的推动下，贫困家庭不仅很快摆脱了贫困，而且有了可持续发展的路子。中国这种优质高效的减贫之路值得其他国家学习和借鉴。” 【详细】

国际|国际观察|外媒关注
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2018 by www.people.com.cn. all rights reserved