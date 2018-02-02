提醒：中国公民近期谨慎前往马尔代夫

人民网北京2月2日电 据中国领事服务网消息，2月1日，马尔代夫首都马累发生大规模集会活动。外交部领事司和中国驻马尔代夫使馆提醒中国公民密切关注当地局势，近期谨慎前往马尔代夫。在马中国公民和机构保持高度警惕，加强安全防范和应急准备，不要前往人群密集场所。如遇紧急情况，请及时报警并联系中国驻马使馆。

鉴于上述地区的特殊情况，如中国公民在谨慎前往提醒发布后仍坚持前往上述所提醒的地区，有可能导致当事人面临较高安全风险，并可能影响其获得协助的实效，因协助而产生的费用由个人承担。

当地报警电话：119

中国驻马尔代夫使馆领事保护与协助电话：00960-7458160

外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心电话：+86-10-12308或+86-10-59913991。

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