日本研究小组发现新型深海细菌或有助于揭开生命起源之谜

人民网东京2月2日电（许永新）近日，日本海洋研究开发机构等研究小组发现，在日本冲绳深海发现的细菌，能够使用多种方式维持生命活动，这将有助于揭开生命起源之谜。该研究成果已经发表在2日的美国《科学》杂志官网上。

据《朝日新闻》网站报道，2003年，该研究小组在冲绳与那国岛附近水深约1370米处有热水喷出的海底泥中，发现了一种新型嗜热硫氧化氢还原细菌，体长约为1至2微米。

调查的结果显示，该细菌把氢元素作为能量，利用有机物制造生命活动必不可少的氨基酸等营养物质。此外，即使没有有机物，虽然效率较低，它们会利用二氧化碳制造有机物等。

对于地球上生命究竟如何起源这一问题，目前还存在各种争论。有人认为生命起源于存在大量有机物的地方，有机物能够提供营养。但却不清楚如果不断利用周围的有机物而使其缺乏时，该如何确保维持生命所需的量。还有人认为，生物从周围获得能量自己自己制造营养，但却无法解释如何才能不断制造维持生命所需的量。

海洋研究开发机构的布浦拓郎表示，如果只凭上述一种说法，都难以维持生命。地球上生命诞生后初期的生物，可能就像这次发现的细菌一样具备两种机制并加以灵活运用。

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