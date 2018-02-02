2018年“欢乐春节”走进土耳其活动开幕

由中国文化部与中国驻土耳其大使馆主办、中国烹饪协会承办的中国美食文化节１日晚在伊斯坦布尔拉开帷幕，２０１８年“欢乐春节”走进土耳其活动正式开启。

中国美食文化展演团的大厨为土中来宾精心烹制了清汤鳕鱼狮子头、宫保大虾球、红焖小羊排等佳肴。名厨毛凤梧使用自己发明的多功能食品书画雕刻刀在红橙上刻下“福”字，赠送嘉宾。

此次中国美食文化节在伊斯坦布尔马尔泰佩区一家土耳其餐馆举办，餐馆内外挂上了红灯笼和中国结。餐馆运营经理苏莱曼·多安表示，很享受与中国大厨合作，他们烹制的菜品美味可口，受到当地居民热烈欢迎，一楼餐位被预订一空。

马尔泰佩区副区长居尔泰金·卡拉塔希对中国美食文化节的举办赞不绝口，认为活动展示了土中两国社会和文化的共同性。

中国驻伊斯坦布尔总领馆副总领事钟洪糯表示，中土今后在“一带一路”框架下合作空间大，美食拉近了两国人民之间的距离。

作为“欢乐春节”走进土耳其活动的组成部分，北京现代舞团将于５日晚在伊斯坦布尔演出舞剧《三更雨·愿》。此外，中国美食文化展演团还将走进土耳其首都安卡拉，举办中国春节美食文化讲座等一系列交流活动，并举办中国美食节。（记者 易爱军）

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