中国新年走进德国 “欢乐春节”拉开序幕

蒙古族歌舞、十二生肖灯光秀、舞龙舞狮、烟花表演……德国柏林市中心的波茨坦广场沉浸在中国新年的欢乐气氛中。

“欢乐春节”大型庆典活动２月１日在德国柏林拉开序幕。庆典活动主会场波茨坦广场购物中心张灯结彩，悬挂着红灯笼、中国龙以及有十二生肖剪纸图案的巨型条幅。

内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗乌兰牧骑艺术团在这里演出了蒙古族歌舞、呼麦、顶碗舞、马头琴演奏等精彩节目，购物中心能看到舞台的地方站满了观众，不少人举着手机拍照、摄像，还有怀里抱着婴儿的母亲跟着歌曲轻轻舞动。

开幕式上，德国总统府国务秘书施泰因莱因和中国驻德国大使史明德致辞。史明德说，刚刚过去的２０１７年是中德两国建交４５周年，中德关系全面深入发展。

他说，２月１日是中国春运的第一天，中国高铁快速发展，从北京到上海１０００多公里只要４个半小时就能到达。现场德国主持人惊呼不可思议。

施泰因莱因和史明德给舞狮点“睛”后，观众便跟随舞狮队伍来到波茨坦广场，等待焰火和灯光秀。

波茨坦广场上的几座摩天大厦是柏林的地标建筑，灯光秀在其中一座大厦的外立面上演。配着音乐和讲解，灯光秀展示了中国年俗和十二生肖，每个生肖图案逐个投射在大厦外立面上，并配有相应生肖汉字和德语解释。

灯光秀落幕，大厦顶部喷射出绚丽的烟花，照亮柏林夜空。广场上近千人随着千变万化的烟花不断欢呼。

在庆典活动上，来自内蒙古的５名手工艺人现场展示了剪纸、鄂尔多斯服饰、银碗、马头琴、鼻烟壶等手工艺品。主办方柏林中国文化中心还安排了现场中国文化体验课。

观众阿丽阿塔·法娜买了一个马头琴工艺品，打算摆在自家客厅里。她在附近的写字楼工作，每年都来看“欢乐春节”庆典。

一位德国妈妈带着８岁的女儿体验写毛笔字，她说自己因为看了刘慈欣的系列科幻小说《三体》而对中国产生兴趣，目前在用手机应用软件教女儿学汉语。她知道春节是中国重要的传统节日，还从电视里看到过春运的报道。

“欢乐春节”活动将在柏林持续３天，之后将在汉堡、杜塞尔多夫举行。（记者 田颖 张远）

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