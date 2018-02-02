乌克兰将参加首届中国国际进口博览会

乌克兰工商会主席奇日科夫１日在基辅宣布，乌克兰将参加将于今年１１月举行的首届中国国际进口博览会。

奇日科夫当天在此间举行的中国国际进口博览会推介会上说：“参加首届中国国际进口博览会将是２０１８年我们与中国企业界合作最重要的一件事，我相信，这次博览会将是全球瞩目的一件大事。”

本次推介会由中国驻乌克兰大使馆和中国国际进口博览局联合主办。中国商务部欧亚司副司长王开轩、中国国际进口博览局副局长钟晓敏、乌农业部副部长特罗菲姆采娃、基础设施部副部长多夫甘及乌商界代表等共３００余人出席了推介会。

在推介会上，乌工商会同中国国际进口博览局、国家会展中心（上海）有限责任公司签署了有关参展的合作协议。

特罗菲姆采娃在致辞中表示，两国２０１７年在各领域，特别是农业领域的合作取得重要进展，前景非常乐观。乌方将继续深化两国农业、粮贸合作。她呼吁乌企业积极参加此次博览会，因为这是把乌优质产品推向中国与国际市场的良机。

首届中国国际进口博览会将于今年１１月５日至１０日在上海举行。（记者 钟忠）

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