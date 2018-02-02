雒树刚：中加文化联委会将为中加文化合作搭建新的重要平台

人民网渥太华2月1日电（记者吴云）在加拿大出席中加文化联委会首次会议的中国文化部长雒树刚今天在渥太华表示，即将开幕的中加文化联委会首次会议将为两国文化领域机制化、系统化、深入化交流开辟新的重要渠道，为中加文化合作搭建新的重要平台，为中加文化关系注入新的活力。

雒树刚是在加拿大文化遗产部长麦勒尼·乔利为中国政府文化代表团举行的招待会上致辞时做上述表示的。

雒树刚还表示，中方对即将召开的中加文化联委会首次会议高度重视，派出了近年来规模最大的政府文化代表团和文化机构与企业代表团。他相信，中加文化联委会必将成为中加文化交流史上新的里程碑，为两国各领域的合作奠定更加坚实的人文基础。

乔利在致辞时说，她热烈欢迎雒树刚部长及到访的中国政府文化代表团和中国文化企业界代表，盛赞中国文化发展取得的巨大成就，高度评价中加文化交流近年来取得的丰硕成果，热烈期待中加文化联委会首次会议的召开。

加拿大国际贸易部长尚帕涅和加旅游与小企业部长查格也分别在致辞中表示，文化是增进中加两国人民友谊和了解的最好途径，并预祝中加文化联委会首次会议取得圆满成功。

中加文化联委会首席会议将于明天在渥太华举行。

加外长驻议会秘书科尔尼、加文化遗产部常务副部长弗来克、加拿大参议员胡子修、众议员谭耕、加文化遗产部助理副部长艾特肯、中国驻加拿大大使卢沙野、文化部外联局局长谢金英、驻加拿大使馆公使衔参赞赵海生以及中加文化机构和企业代表等数百名嘉宾出席了今天加方举办的欢迎招待会。

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