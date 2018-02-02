最新研究: 人类起源"普莱斯夫人"头骨应为雄性

资料提：“普莱斯夫人”头骨（来自网络）

人民网北京2月2日讯 70多年前，人类学家和考古者在南非约翰内斯堡市附近的斯泰克方丹石洞中发现一颗几乎完整的成年雌性非洲南方古猿头骨，后被称之为“普莱斯夫人”。

据科学推测，这颗头骨距今约有250万年历史。由于其特征更为接近人类，故被认为是探索人类起源的重要线索。

在过去的几十年里，对“普莱斯夫人”头骨性别的研究成为极具争议性的话题。因为，并不是所有人都坚持认为，这颗非洲南方古猿头骨应被冠上“夫人”的称呼。

近日，《南非科学杂志》发表的一篇研究为这颗头骨的性别“正名”，并罗列出令人信服的证据指出“普莱斯夫人”其实是一位“先生”。

研究称，许多灵长类动物可根据犬齿的大小来分别性别。在对“普莱斯夫人”头骨的研究中发现其犬齿长度超越雌性水平，因此该头骨应为雄性。

研究还应用现代科学技术还原“普莱斯夫人”当时的生活环境，分析其生活行为和肢体动作。最后得出的结论为，“普莱斯夫人”头骨应修正为“普莱斯先生”。

虽然这篇研究论文在发表后仍存在争议，但无论普莱斯是夫人还是先生，都不会影响这颗头骨对人类起源的重要意义。（王欲然）

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