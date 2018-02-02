特朗普现象为何产生，将走向何方？

人民网北京2月2日电 由中国社会科学政治学研究所、中国社会科学出版社及中国人民大学重阳金融研究院共同举办的《“政治正确性”之争--2016年美国总统大选研究报告》与《特朗普政府决策小圈子的财富背景与决策特征研究报告》的联合发布会2月1日在京举行。

中国社会科学院政治学研究所所长房宁介绍了《“政治正确性”之争--2016年美国总统大选研究报告》的主要内容。他表示，报告从选民结构的变化、竞选主题、竞选技术的变化这三个角度出发，梳理了2016年美国总统大选面临的新环境。并强调，政治两极化的大爆发是特朗普胜选的根本前提。

中国社会科学院政治学研究所所长房宁

人大重阳宏观研究部副主任、研究员陈晨晨指出《特朗普政府决策小圈子的财富背景与决策特征》，作为2017年特朗普系列研究中第三份报告，主要探讨了商业精英集聚的决策小圈子如何影响特朗普的政策倾向。

发布会上，中国人民大学重阳金融研究院执行院长王文、中国社会科学出版社总编辑助理王茵分别进行了主旨发言和致辞。

在点评环节，与会专家对两份报告予以高度评价。

中国社会科学院美国所副所长、研究员倪峰表示，两个报告都在聚焦给美国大选研究带来新现象的特朗普，以及围绕他发生的这场“脱离常规政治的政治运动”。

中国社会科学院美国所研究员前副所长、研究员李文在评价报告时用了三个词：“可靠、精准、深入”。

中国人民大学国际关系学院政治学系副教授刁大明强调，两份报告都凸显了媒介技术革命在此次美国大选中的颠覆作用。

人大重阳国际研究部主任、研究员陈晓晨认为，这两个研究成果共同回答了美国战略由外向内的转型和决策圈动态演进的问题。

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