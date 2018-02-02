专家热议特朗普首份国情咨文：中美关系进入新阶段

人民网北京2月2日电 1月31日下午，“从特朗普国情咨文演说看中美政治经济走向”专家座谈会在全球化智库（CCG）召开。CCG邀请了中美问题相关领域专家就特朗普就任后的首次国情咨文进行了交流分析。

专家们结合不久前发布的美国国家安全战略报告、日益升温的美中贸易摩擦、特朗普在达沃斯世界经济论坛上展示的美国愿景及特朗普国情咨文演说等方面进行交流分析，并就2018年美国政治和中美关系走向、此举对动荡中的全球化产生影响、中国应对之策等热点问题进行了评估和预判。

美国优先是核心 对华措辞出现重要变化

CCG特邀高级研究员、中国国际问题研究院美国研究所所长滕建群用六个一来形容特朗普的首次国情，即美国第一、总统第一、中国（作为竞争对手）第一、少数族裔第一、中产阶级第一和企业第一。其中最重要的是中国第一这一部分，把中国作为战略对手意味着美国正在进行冷战以后最大一次的战略重心转移。

CCG特邀高级研究员、清华大学国家战略研究院研究员寿慧生从美国梦入手进行了深刻的分析分析。他认为，特朗普的美国梦强调的自豪感不是是来自于美国人民的富强和自由，而是强调的是美国人作为整体的自豪感。这体现了如今美国社会的文化理念发生变化，从个人主义偏向国家导向的价值观。这反映出世界秩序背后的美国力量正在消退。

KPMG中国首席经济学家康勇从经济方面分析了此次国情咨文，他表示，特朗普在演讲中把经济上的改善归功于自己。其实美国经济在2010年开始复苏，美国经济的复苏和世界经济的复苏是相关的。

CCG高级研究员、原中国驻美公使何宁表示，特朗普总统的国情咨文当然基于美国国内政治的考虑。特朗普一年来得到的评价反差较大，有高有低，很矛盾。特朗普的国情咨文更多笔墨是讲国内的事，更多是给自己“脸上贴金”，关于移民、税改讲了很多，但这主要是他赶上了经济增长的好时候。在贸易方面的问题并没有解决，也不能作为成绩，所以只简要提了几句。

CCG研究部人才研究组副总监杨靖旼分析演讲中了移民问题，特朗普严苛政策确实降低了美墨边境的非法移民数量，但是也产生了一定的消极影响。

多边贸易体制仍是重要规则 中美难启贸易战

多边体制的规则是中美关系保持稳定的基础。何宁认为，特朗普在达沃斯论坛提出重返TPP，但重返TPP无论是一对一进行谈判，还是与TPP十一国集体谈判，都不是一件简单的事，将会是一个很漫长的过程，而且美国重回后的TPP已经不再是原来的TPP。

寿慧生用两个词概括了中美经贸关系的总体形势：一方面，“行稳难求”，另一方面，“致远可期”。从积极方面看，以传统关税为主的大规模贸易冲突发生的可能性不大。从消极方面看，两国经贸关系会摩擦不断，突发性事件频发，而且呈常态化趋势。

美中贸易委员会(USCBC)副会长彭捷宁就目前社会上比较关注的公共、互惠（对等）的贸易和投资方面分享了自己的看法，他认为从商业界的角度来看，希望新政策的推出能充分平衡中美贸易的互惠关系。

CCG特邀高级研究员、商务部国际贸易经济合作研究院原院长霍建国强调，中国对美国的挑战不仅仅是在贸易领域，还涉及“一带一路”、国际治理体系、国际金融市场、人民币国际化和人民币崛起等方面。

CCG副秘书长唐蓓洁博士认为此次国情咨文 “四平八稳、中规中矩”，其主要目的是对总统上任以来政绩的回顾与评价、对未来重要议程的展望。CCG执行秘书长李卫锋博士发表致辞。

CCG长期致力于中美关系、中美经贸的研究，曾发布《CCG赴美调研报告：寻求稳定、均衡和共赢的中美关系》《特朗普时代的挑战、机遇与中国应对》、《中美基础设施领域合作前景广阔，为中美关系提供新机遇》等报告，提出特朗普时代未来中美关系将面临的机遇、挑战和可行性政策建议，并在特朗普上任前后举办二十余次研讨会，就百日计划、中美全面经济对话、美国发起贸易调查、中美人文外交新机制等议题进行研讨，为不断变化的国际形势下中国继续推动经济全球化，进一步完善对外开放战略布局发挥智库的积极作用。（郭昕璇）

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