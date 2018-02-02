2018年“欢乐春节”将在美西拉开序幕

当地时间2月1日下午，中国驻旧金山总领馆举办2018年“欢乐春节”新闻发布会。中国驻旧金山副总领事查立友致辞。人民网 张洁娴 摄

人民网旧金山2月1日电（张洁娴）2018年“欢乐春节”系列活动将在美国旧金山湾区、西雅图、拉斯维加斯、波特兰、安克雷奇等多个城市拉开序幕。来自中国的艺术家将展示中国当代和传统优秀文化艺术，与美国民众分享中国春节的喜乐。

当地时间2月1日下午，中国驻旧金山总领馆举办2018年“欢乐春节”新闻发布会。中国驻旧金山副总领事查立友表示，近年来，每年春节中国持续在中国驻旧金山总领馆领区各州举办“欢乐春节”系列活动，经过多年的累积和沉淀，“欢乐春节”已经成为中美文化交流的品牌活动。

据中国驻旧金山文化参赞肖夏勇介绍，2018年“欢乐春节”即将于2月上旬至3月上旬在领区陆续开展60余场活动。届时，“文化中国，四海同春”艺术团、天津艺术团、黑龙江艺术团、北京非遗展演团、湖北艺术家代表团等将深入美国西海岸各州主要城市开展交流。

今年，旧金山交响乐团将连续第18年举办中国新年音乐会；西雅图交响乐团将举办“亚洲之夜”新年音乐会；NBA赛场将举办庆祝中国春节活动；加州大学伯克利分校艺术博物馆和旧金山影像博览会也将举办具有中国特色的活动。

查立友指出，今年活动将呈现三个鲜明的特点：一是更加融入主流，二是与海外华人新年庆典结合更加紧密，三是更加贴近美国民众和青少年群体。

发布会上，旧金山国际影像博览会、 旧金山华星艺术团、爱闪亮基金会、海外湖北联谊会的代表分别介绍了各项文化活动的精彩亮点。

“欢乐春节”始于2001年，作为中国文化旗舰项目，已深入全球140多个国家500多个城市。仅去年春节，中国就在全球范围内开展两千余场“欢乐春节”活动，通过丰富多样的形式和内容，与各国同庆中国农历新春。

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