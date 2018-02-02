首个获得中国“绿卡”的阿拉伯创业者：要把中国先进经验传递到阿拉伯世界

人民网北京2月2日电（记者曾书柔 瓦利德）中国公安部签发的外国人永久居留身份证，即俗称的“中国绿卡”，由于签发量少，一直被认为是世界上最难拿的绿卡。

根据公开信息，自2004年开始实施《外国人在中国永久居留审批管理办法》以来，一直到2013年这十年间，获得中国绿卡的总人数为7356人。近年来，伴随着中国经济和科技实力的发展，在华工作、生活的外国人日益增长。为进一步吸引高层次外籍人才，中国逐步放宽了 “绿卡”政策，吸引了大批高精尖外籍人才留驻，在京创业的也门小伙子阿哈迈德就是其中之一。

近日，作为人工智能与大数据领域的优秀外籍青年创业者，阿哈迈德拿到了属于他的“中国绿卡”。人民网记者第一时间采访了他，他向记者讲述了在北京的创业经历与生活。

中国——他乡变故乡

阿哈迈德出生在也门贝达省。2005年，他来到中国，就读中国科学技术大学计算机专业。尽管中国与也门的文化差异较大，不足20岁的他，还是迅速融入了中国社会，适应了在中国的生活。

他说：“从一开始，我就没把自己当外国人。我喜欢研究中国人的习俗，了解他们的生活方式。”正因为如此，他的中文进步飞快，并结交了一些志同道合的中国朋友，为日后的创业打下了良好的基础。

大学毕业后，阿哈迈德就职于武汉的一家日本公司，开始了他的职业工程师生涯。工作中，对知识的渴求和进一步深造的愿望，让他来到了北京。

2014年，在这个高校和技术公司云集的城市，他一边在清华大学攻读硕士学位，一边与他的中国合伙人开始了大数据研究项目。

2015年毕业后，阿哈迈德全情投入他所热爱的事业，并于2017年正式成立了公司，开始了创业生涯。如今，阿哈迈德和他的团队致力于利用人工智能技术，将中国互联网上的内容传播到阿拉伯国家，并帮助中国公司开发阿拉伯市场。

创业之路道阻且长，然而，阿哈迈德的雄心壮志始终在支撑着他的信念。对此，他的夫人——同样在华工作的牙科医生瓦拉评价道：“哪怕花光他手里的最后一分钱，他也要实现梦想。”如今，获得“中国绿卡”的阿哈迈德，对未来的职业生涯更具信心：“绿卡给了我幸福感，可以让我在中国的生活更安心，没有了后顾之忧，我就可以规划更长远的职业目标，实现我的梦想。”

北京——实现梦想之城

阿哈迈德对自己的事业充满了信心与乐观。一方面，得益于北京的创业环境。在他看来，北京是媲美硅谷的一大互联网产业孵化地。中国的科技产业日新月异，手机互联网蓬勃发展，技术体系的完备，资金、人才、经验的充足，都为互联网科技公司的创业营造了绝佳的环境，哺育着大批初创企业。

另一方面，阿拉伯国家对大数据分析和人工智能、互联网产业的市场需求增长迅速，给阿哈迈德的公司带来了巨大的发展前景。中国的先进经验和成熟技术，阿拉伯国家的市场需求，二者天然完美对接，再加上中国“一带一路”倡议的推进，为中国与阿拉伯国家在科技技术领域的合作架起了一座完美的桥梁。阿哈迈德说，与其他国家的公司相比，中国公司具有十足的竞争力，尤其是在云技术、电子游戏和通讯领域。

不过，阿哈迈德也并不讳言中国互联网技术公司在阿拉伯市场发展时遇到的困难与挑战。在他看来，中国的投资者应进一步加大对阿拉伯用户文化和习惯上的研究，使产品更加本土化，更符合当地用户的需求。如果不研究阿拉伯用户的需求，照搬中国市场上获得成功的产品，未必能在阿拉伯世界获得拥趸。

对其他在中国科技领域打拼的阿拉伯青年，阿哈迈德也提出了他的建议——不要满足于简单将中国产品阿拉伯化，而是应投身于产品的自主创新和发展。

也门——萦绕心间的爱

获得了“中国绿卡”，阿哈迈德对故乡也门的爱从未间断。近些年，也门局势不稳，在异乡的也门人无时不刻都在牵挂着家乡，并期盼也门早日恢复稳定，开启重建。

“我迫切希望，带着中国的成功经验，去改善家乡人民的生活。”阿哈迈德说，“一旦局势稳定，这个梦想肯定能实现！我相信，到了那一天，在中国的所有也门侨民，都会通过各种渠道回馈祖国。也门人和中国人一样，都对祖国有深深的爱，都有拼搏向上的精神，这些特质都使我对也门恢复安定发展有强烈的信心。”

对于仍在华学习的也门学生和阿拉伯学生，阿哈迈德也道出了自己的学习经验——努力学好汉语和自己的专业，融入到中国社会，毕业后，也不要满足于传统商业活动，而应紧随中国创新发展潮流，扩展视野，去探索新天地。

同时，阿哈迈德也呼吁在华从事商业贸易的也门人和阿拉伯人，在做中间商的同时，要“多思考中国发展的本质”，吸收中国先进经验，利用互联网技术，扩大产业，并且“勿忘也门”。

(责编：刘茹霞(实习生)、常红)