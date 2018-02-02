叙政府对叙全国对话大会成果表示欢迎

叙利亚外交部１日发表声明，对叙利亚全国对话大会取得的成果表示欢迎，认为大会发表的声明为即将开启的任何和谈与对话奠定了坚实基础。

叙利亚通讯社１日报道说，外交部声明表示，大会成果证明，只有在叙利亚主导且没有外部干涉的情况下，叙利亚政治进程才能开启和持续，会后发表的联合声明为即将开启的任何和谈与对话奠定了坚实基础。

声明说，对话大会发表的联合声明表明，叙利亚人就“维护国家主权、统一和领土完整”和“只有叙利亚人民才能决定国家的政治和经济制度”达成共识，同时强调了维持军队和武装力量的重要作用。

声明说，叙利亚政府和人民对俄罗斯主办此次大会深表感谢，叙政府仍将支持任何旨在停止流血、维护叙利亚独立以及主权不受侵犯的政治道路。

为推动叙利亚问题日内瓦和谈和叙国内和平进程，俄罗斯、土耳其和伊朗三方倡议召开叙利亚全国对话大会。对话大会１月３０日晚在俄罗斯南部城市索契闭幕，与会各方发表了联合声明和与会各方呼吁书，决定成立叙利亚宪法委员会。

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