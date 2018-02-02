西方宣扬“中国威胁论”反映其妄图永霸世界心态

近年来,“中国威胁论”在世界舆论场上愈演愈烈，美国贸易代表莱特希泽曾在公开场合表示，中国以及中国的产业政策给世界贸易体系带来前所未有的威胁。美国行动上小动作频频，2017年11月美国商务部裁定，中国企业对美国的硬木胶合板倾销幅度183.36%，中国政府对企业的补贴幅度则由22.98%-194.90%不等，将据此征收反倾销税。

近日，美国总统特朗普宣布对进口光伏产品和大型洗衣机分别采取为期4年和3年的全球保障措施，分别加增了30%和50%的关税。事实上，2012年和2014年美国已经对中国的光伏产品征收了35%到65%的反倾销税，2016年12月还对中国的大型洗衣机征收32%到52%的反倾销税。美国看似保护本国经济的措施，实则是对国内产品的过度保护，无益于美国产业整体健康发展，进一步恶化了相关产品的全球贸易环境。

美国中情局局长蓬佩奥日前在接受BBC专访时称中国正在设法偷窃美国的情报，并在全球隐秘地传播中国的影响力。此外，澳大利亚方面也说目前正面临史无前例的情报渗透和间谍威胁，中国被澳情报部门列为“极端威胁”。

此类疯狂炒作“中国威胁论”的行为引发了澳国内一些有识之士的警惕和担忧。澳大利亚政论家格雷厄姆·理查森1月31日在《澳大利亚人报》发表文章说，“澳大利亚一直对中国说‘不’，无论是‘一带一路’还是亚投行，澳大利亚都充耳不闻，视而不见。我们对有关中国影响力制造了很大的噪音以激怒中国人，所有这一切针对的，是一个对我们国家贸易总额贡献达25%的国家。”理查森还写道：“我们的内阁部长向我们最大的贸易伙伴发起挑衅，特别是当他们所说的像马蒂斯(美国防部长)那样无理时，让我觉得我们的经济正在自杀。”

“你心里怎么想，你眼里的世界就是什么样。从这个意义上讲，世界上最大的情报头目说出那样的话，并不奇怪。”外交部发言人华春莹1日在例行记者会上用“相由心生”一词回应美澳情报部门的“中国间谍威胁论”，狠狠打了发言者一巴掌。“事实胜于雄辩。根据近年来披露出的各种信息，世界上到底是谁在对其他国家实施大范围监听、监控、窃密、渗透，无所不用其极地维持并施加影响力，大家心中其实都很清楚。”

一些西方政客、媒体热衷于炒作“中国威胁论”，各种论调、观点罔顾事实、荒唐可笑。世界经济增长乏力，金融危机阴云不散，中国却能保持良好的发展势头。再则中国的政治、文化、生活方式与西方迥异，在冷战思维延续、意识形态差异、国家利益驱使下，中国自然成为西方媒体口诛笔伐的“威胁” 。

清华大学国际关系研究院副院长、教授赵可金指出，面对中西力量对比的历史性变化，有些西方人企图通过在国际社会鼓噪“中国威胁论”混淆视听，掩盖不合理不公正的国际利益格局，掩盖日薄西山的霸权地位。但新一轮“中国威胁论”无异于一根“救不了命的稻草”，反映着某些国家妄图永霸世界的“帝国心态”和不安情绪。

1月26日，在国务院新闻办举行的新闻发布会上，美国CNN记者提问，中国在北极政策上是否有军事意图？

外交部副部长孔铉佑回应表示，中国参与北极开发利用的根本目标是为了实现各方的互利共赢，推动北极的可持续发展。中国参与北极的开发利用是对北极的贡献，带来的是发展的机遇，受惠的是北极地区的人民。“有人对我们参与北极开发可能还有一些疑虑，担心我们另有所图，或者掠夺资源、破坏环境，我觉得这种担心是完全没有必要的。”

我们不是去侵略和掠夺，没啥需要藏着掖着的。“不越位、不缺位”，这是中国在北极事务中的基本定位。孔铉佑说，“不越位”指中国作为非北极国家，不会介入完全属于北极国家之间以及北极区域内部的事务。中国将依据国际法来参与北极事务，并指导中国的实体和个人依据国际法和北极国家的国内法开展北极活动和北极的相关合作。“不缺位”指中国作为北极事务的重要利益攸关方，将在北极跨区域和全球性问题上积极发挥建设性作用。

事实上，围绕中国参与北极事务，一直有西方舆论宣扬“中国威胁论”。

中国极地研究中心极地战略研究室主任张侠表示，“中国威胁论”由来已久，如“中国资源饥渴论”“中国投资有害论”等相关论调层出不穷。其中很多观点罔顾事实，荒唐可笑，明显是有意为之，意在迟滞甚至阻碍中国与其他国家实现互利互惠、合作共赢。对于这类错误论调，张侠认为，一方面要坚决反驳，发出中国声音，《中国的北极政策》白皮书就是很好的政策依据。另一方面，要用事实说话。

关于中国是否在寻求全球霸权，驻美国大使崔天凯在与《今日美国报》编委会座谈时表示，过去几十年，中国处于所谓的“崛起”过程中，不少美国人对快速崛起的中国有一种“恐慌”。但更多、更好地了解中国文化和发展目标后就会发现，中国不认为哪个国家能真正主宰世界，无意也从不寻求全球主导权。我们主张国际社会所有成员加强合作，我们的目标是建立人类命运共同体。中国对自身定位非常明确：我们的优先目标仍是如何把自己的国家治理得更好，如何更好满足人民对美好生活的向往，因为每个国家都必须先解决好自己的问题。与此同时，我们将进一步加强同国际社会的联系，为国际社会作出更大贡献。

“中国威胁论”不绝于耳实际也在为崛起中的中国提个醒，中华民族伟大复兴的道路上，将会面临重重阻力，我们能做的就是用实际行动改变国际社会对中国的认知，破除“中国威胁论”的障眼法。对于不顾事实故意捏造“中国威胁”的势力,中国应以言行进行强有力地反驳。通过积极参与国际事务、发挥关键作用，树立负责任大国形象。

“中国威胁论”说到底是西方习惯带着“优越感”看世界的产物。对西方而言，端正态度、正确看待中国的崛起，是与中国和平相处的唯一出路。对中国而言，破除“中国威胁论”的唯一方法是践行中国方案——构建人类命运共同体，实现共享共赢。（常红 贾文婷 刘茹霞）

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(责编：刘茹霞(实习生)、常红)