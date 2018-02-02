石油蓝皮书发布 我国成品油市场呈供应主体多元竞争格局

人民网北京2月2日电（张琳） 2018年2月1日，由中国石化主办，中国石油化工集团经济技术研究院、中国国际石油化工联合有限责任公司、中国社会科学院数量经济与技术经济研究所、社会科学文献出版社共同承办的石油蓝皮书发布会在北京举行，共同发布《石油蓝皮书：中国石油产业发展报告（2018）》。蓝皮书披露，2017年，中国成品油市场需求侧有所改善，表观消费达3.2亿吨，同比增长2.8%。从供应主体来看，多元竞争格局业已形成。

中国石化副总经理马永生出席发布会并致辞。中国石化经济技术研究院和联合石化的专家分别就能源市场、油价贸易、勘探开发及炼化产业分享了主要观点。

据悉，该书既是我国第一部石油蓝皮书，也是中国石化首次向国内外石油从业者分享对石油市场的观点、看法与判断。蓝皮书对涉及石油需求和未来发展趋势的重大经济问题和行业问题进行深入分析，提出关于中国和全球未来石油需求等重大问题的中国观点，具有很高的应用价值，对提升中国在全球石油石化领域的领导力和话语权具有重要意义。

2017年中国首次超越美国成为世界最大原油进口国，引领全球石油贸易加速东移。中国石化作为全球最大炼油商，在全球石油市场的影响力和话语权不断增强。

伴随着全球炼油业正在经历的深刻变革，我国炼油工业也步入转型升级阶段。一是炼化企业基地化、园区化、一体化趋势明显；二是加快淘汰落后装置，产业集中度不断提升；三是炼油企业将加快结构调整，提高竞争力；四是炼厂生产工艺需要面对清洁化、低碳化的挑战。当前，中国炼油工业产能已位居全球第二，因而对于未来产业结构的调整及市场化改革将成为炼油行业转型升级的重要内容。目前，国内成品油市场供应主体多元竞争格局业已形成，成品油市场化改革也会继续进行，预计2018年中国成品油需求同比增加3%左右。

此外，依托良好的石油工业基础，中国未来与“一带一路”沿线国家投资合作的空间十分广阔。大部分“一带一路”沿线国家对于外商投资炼化工业持开放态度，部分国家与我国已签订了双边贸易保护协定，其中不少国家与我国已有炼化工业合作的先例。多年来的改革发展，中国企业已经积累了丰富的经验，有能力为“一带一路”地区的炼化装置升级改造提供全方位的服务。

最后，基于国家能源革命战略和国内外经济社会发展形势判断，可以将当前至2050年的能源发展划分为结构优化期、结构过渡期、体系定型期三个阶段。力求最终基本形成“清洁低碳、安全高效”的能源体系。

(责编：张琳(实习生)、常红)