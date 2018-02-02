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美国第三号外交官香农辞职 在任35年服务6任总统

2018年02月02日09:16  来源：人民网-国际频道
 

人民网讯 据美国媒体报道，美国政府第三号外交官、负责政治事务的国务次卿托马斯·香农在服务了6任总统近35年之后于1日宣布辞职。特朗普总统入主白宫一年来，美国国务院高级职业外交官接连辞职，香农是最新一位。

他发表声明说：“我的决定是个人性质的，动机是照顾我的家人、思考我的人生，为我的有生之年制定新的方向。”美国国务卿雷克斯·蒂勒森对美联社说，他曾挽留香农。他后来在一份声明中承认，香农的离职将是一个损失。蒂勒森发表声明说，香农的建议得到了历届政府的重视。他说：“我特别感谢他渊博的知识和他在过渡时期起到的作用—在我等候批准时他担任代理国务卿，后来又担任代理副国务卿，并特别感谢他在过去一年来对我们策略制定程序的贡献。” 蒂勒森还赞扬了香农的敬业精神并表示他“将继续激励国务院的同事们”。

虽然蒂勒森赞扬了香农，但他的离职很可能让白宫的批评者再次指责特朗普和蒂勒森大砍外交机构并重挫员工士气。美国国务院的预算被大幅削减并经历机构重组。但是负责公共外交事务的国务次卿斯蒂芬·戈德斯坦否认香农辞职与士气低落有关。戈德斯坦说，香农的母亲最近去世，他一直希望能多陪陪父亲，并告诉蒂勒森说，在蒂勒森任内第一年的过渡期，他会留守岗位，而现在，一年的时间已经到了。 （老任）

(责编：燕勐、常红)
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