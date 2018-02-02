美国诈骗团伙盯上亚裔 老年人最易成为目标

人民网讯 据美国侨报网援引NBC新闻报道，一份新的报告显示，美国诈骗团伙的目标绝大多数都是亚裔年龄在50岁以上的人，他们和他们的家庭容易成为诈骗的目标，有三分之一的受害者因受骗平均损失1.5万美元。

这一发现来自于一所老年非营利机构AARP近日发布的一项关于老龄化的的调查。72%的受访者报告说，最常见的诈骗手段涉及外国彩票， 慈善捐款和病毒软件等。而近40%的人表示，他们或他们的家庭已经成为至少一种欺诈行为的受害者，尽管大多数被调查者表示，他们还对自己识别诈骗的能力有些信心。在遭受欺诈的受害者中，大约1/3 蒙受了经济损失，平均为15246美元。

该机构在2017年10月2日至11月6日期间共进行了1120次电话访谈， 分别使用英语、普通话、粤语、菲律宾文、越南语和韩语。这项调查的误差幅度约为 3%， 信度系数95% 。调查结果中还发现：34% 的受欺诈者没有告诉任何人。大多数 (51%) 只告诉家人或朋友，而38% 告诉家人和朋友和一个正式的机构或办公室。那些英语口语有限的人不太可能求助于警察。近3/4的人表示， 他们对自己识别欺诈的能力感到比较、非常或特别有信心， 但大多数 (71%) 未能通过评估欺诈行为的知识的测试。

报告称，超过三分之一的50岁以上亚裔和太平洋岛屿移民也表示，他们或他们家庭中某个人在这种欺诈事件发生后，通常会被发现。常见的类型包括未经授权的卡收费、身份盗窃和家庭服务这三种诈骗。在受访者中， 英语能力有限也是更容易受骗的几个因素之一。（老任）

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