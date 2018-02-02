意大利中部频发小型地震 恐引起欧洲超级火山爆发

[环球网报道 记者 王战涛]法国“欧洲时报”2月1日报道称，意大利中部那不勒斯以西的坎皮佛莱格瑞（Campi Flegrei）地区近日发生多起小型地震。震级普遍在里氏0.5级至1.2级之间。这可能会引起当地坎皮佛莱格瑞火山的爆发。

坎皮佛莱格瑞火山位于那不勒斯以西仅10公里的地方，被科学家们称为“欧洲最危险的火山”。大约3.9万年前，这座“超级火山”曾发生过一次毁灭性的喷发，其岩浆一直蔓延至北欧的格陵兰岛。科学家们认为，正是这次火山爆发导致了一度统治欧洲大陆的史前人类——尼安德特人的灭绝。

报道称，意大利相关部门近两年的监测显示，坎皮佛莱格瑞火山正在慢慢苏醒，且爆发指数已高达7级（最高级数为8级）。而在2016年底就有科学家称，坎皮佛莱格瑞火山或已接近临界压力点，有可能将迎来500年来的首次喷发。

据悉，自2014年以来，意大利民事保护局已将坎皮佛莱格瑞火山的危险预警提升至黄色预警状态。

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