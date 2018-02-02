意大利中部频发小型地震 恐引起欧洲超级火山爆发

[环球网报道 记者 王战涛]法国“欧洲时报”2月1日报道称，意大利中部那不勒斯以西的坎皮佛莱格瑞（Campi Flegrei）地区近日发生多起小型地震。震级普遍在里氏0.5级至1.2级之间。这可能会引起当地坎皮佛莱格瑞火山的爆发。
坎皮佛莱格瑞火山位于那不勒斯以西仅10公里的地方，被科学家们称为“欧洲最危险的火山”。大约3.9万年前，这座“超级火山”曾发生过一次毁灭性的喷发，其岩浆一直蔓延至北欧的格陵兰岛。科学家们认为，正是这次火山爆发导致了一度统治欧洲大陆的史前人类——尼安德特人的灭绝。
报道称，意大利相关部门近两年的监测显示，坎皮佛莱格瑞火山正在慢慢苏醒，且爆发指数已高达7级（最高级数为8级）。而在2016年底就有科学家称，坎皮佛莱格瑞火山或已接近临界压力点，有可能将迎来500年来的首次喷发。
据悉，自2014年以来，意大利民事保护局已将坎皮佛莱格瑞火山的危险预警提升至黄色预警状态。
望海楼：对华战略着墨不多疑虑上升 执政一周年之际，特朗普在美国国会发表了任内第一份国情咨文。对任何一个美国总统来讲，第一份国情咨文报告都相当于第一年的年终考评，回顾总结第一年执政成绩与竞选承诺兑现情况，全面阐释执政理念和下一阶段施政重点。在演讲中，特朗普大谈美国梦，不断强调“团结”主题，呼吁民主党捐弃政治分歧，“求同存异”，共同携手合作，使“美国再次伟大”。 【详细】