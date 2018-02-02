不侵略不掠夺 没必要藏着掖着

图为中国货船“天健”轮顺利通过北极东北航道最险难航段维利基茨基海峡区段。李朝良摄（新华社发）

新浪微博上，有网友评论说，“这是一个大国的担当和责任”。

也有网友评论说，“我们国家也不应该忘记地球的这个角落”。

网友评论指向的是一份文件——《中国的北极政策》白皮书。

1月26日，中国政府发表《中国的北极政策》白皮书，这是中国首份北极政策文件，引起海内外各方高度关注。

人民网援引英国BBC报道称，近年来，中国把参与南北两极的管理纳入发展战略，在极地议题中力争话语权，提升影响力。

北极很冷 北极很“热”

白皮书发布的新闻公布后，在网络上，人们集中讨论的问题有两个，一是白皮书的内容是什么，二是为什么发布这份文件。

白皮书全文约9000字，除前言、结束语外，共包括4部分，分别为北极的形势与变化、中国与北极的关系、中国的北极政策目标和基本原则、中国参与北极事务的主要政策主张。

至于为什么发布白皮书，澎湃新闻采访白皮书参与撰写者、上海国际问题研究院全球治理所所长助理赵隆后，给出这样的解释：作为学者，此前当赵隆去参加有关北极的国际会议时，常会遇到这样的问题，“中国的报告为什么没有出来？中国到底想在北极干什么？”在他看来，这份白皮书实际上是中国参与北极合作的前提，即中国有了一份指导性的文件，在未来国际交流中有了更明确的大方向。

事实上，对于北极，很多人并不很了解。不少网友表示，一提到北极，最先想到的就是“北极很冷”。其实，北极也很“热”。

在经济全球化、区域一体化不断深入发展的背景下，北极在战略、经济、科研、环保、航道、资源等方面的价值不断提升，受到国际社会的普遍关注，成为各国参与的热点地区。

“经济之声”微信公众号报道称，实际上，中国属于公布北极政策比较晚的国家，就是在“近北极国家”中也是属于比较晚的一个，德国、日本、韩国、印度都在2015年以前公布了自己国家的北极政策。

“第一资讯精选”搜狐号列举了各国的北极政策：2008年，俄罗斯颁布了《2020年前俄罗斯联邦北极地区国家政策原则及远景规划》，首次确定了俄罗斯北极战略的目标和执行机制。近年来，美国重新审视北极的战略地位。在2013年5月发布的《发展北极地区国家战略》的宏观指导下，美国国防部、海军、海岸警卫队等相继发布各自领域的北极战略和路线图……

在新浪微博上，网友“小灰灰大熊猫”说出了很多网友的心声：“南北极都是全人类的财富，中国当然要参与其中。”网友“古灵精怪的宅男”评论指出，共同应对，共同磋商，共同保护，中国始终以一个负责任的大国形象来处理国际事务，这是一个大国的担当和责任感！

恰逢其时 水到渠成

1月27日，“央视新闻”微信公众号发表题为《中国首次发布北极政策白皮书 意味着什么？》的文章。在文章留言区，很多网友的评论中都出现了8个字：“恰逢其时，水到渠成”。

这8个字出自外交部发言人华春莹。华春莹在1月26日的外交部例行记者会上表示：在实践当中，中国已逐渐形成了北极各具体领域的立场主张和通常做法，具备了总结提炼北极政策主张的基本条件。中国政府现在发表《中国的北极政策》白皮书应该说是恰逢其时、水到渠成的。

中国是北极事务的重要利益攸关方。中国在地缘上是“近北极国家”，是陆上最接近北极圈的国家之一。因此，中国参与北极事务由来已久。早在1925年，中国就加入《斯匹次卑尔根群岛条约》，正式开启参与北极事务的进程。2013年，中国成为北极理事会正式观察员。截至2017年年底，中国在北极地区已成功开展了8次北冰洋科学考察和14个年度的黄河站站基科学考察。

中国参与北极哪些事务？这是很多网文分析的热点话题。白皮书指出，中国的北极政策目标是：认识北极、保护北极、利用北极和参与治理北极，维护各国和国际社会在北极的共同利益，推动北极的可持续发展。尤其引发关注的是，白皮书提出，中国愿依托北极航道的开发利用，与各方共建“冰上丝绸之路”。

1月30日，参考消息网援引英国媒体报道称，中国近年来在北极议题上争取“入局”，主要从两方面切入，一是北极航道，一是资源开发。“冰上丝绸之路”可视为“一带一路”倡议在北极圈内的延伸，有可能缩短中国到欧洲的航线。

大公网分析指出，北极对于中国的意义涵盖3方面。一是经济利益，依据相关国际法和双边合作协定，开发利用北极；二是贸易，北极航道有望在未来几十年成为世界上最重要的海上航道之一，这对中国这样的“近北极国家”和贸易大国来说有很重要的价值；三是生态环境保护，北极地区关系到全球海洋环境的变迁。

中国参与 世界机遇

1月26日，“环球时报”发表题为《中方公布北极政策白皮书，直面回复CNN疑问》的文章。1月26日，在国务院新闻办举行的新闻发布会上，美国CNN记者提问，中国在北极政策上是否有军事意图？

外交部副部长孔铉佑回应表示，中国参与北极开发利用的根本目标是为了实现各方的互利共赢，推动北极的可持续发展。中国参与北极的开发利用是对北极的贡献，带来的是发展的机遇，受惠的是北极地区的人民。“有人对我们参与北极开发可能还有一些疑虑，担心我们另有所图，或者掠夺资源、破坏环境，我觉得这种担心是完全没有必要的。”

事实上，围绕中国参与北极事务，一直有西方舆论宣扬“中国威胁论”。

1月30日，人民网、新浪网、搜狐网等重要新闻网站都转载了这样一篇文章——《人民日报海外版解析北极政策：坦荡参与北极治理》。本报的这篇文章指出，近年来，一些媒体热衷于炒作“中国北极威胁论”，给中国参与北极事务带来不利影响。“中国北极威胁论”有些是出于误解。在中国北极政策出台前，外界可能有些怀疑和担心，因此这份白皮书将起到增信释疑的重要作用。

“侠客岛”微信公众号评论道，中国专门强调了“尊重”，对北极周边国家的权利尊重，对当地的文化尊重，对国际法和其他国家的合法权利尊重。中国就是这样的耿直，就是“这样的汉子”，堂堂正正说出来了自己对北极的打算。反正我们不是去侵略和掠夺，没啥需要藏着掖着的。

“不越位、不缺位”，这是中国在北极事务中的基本定位。孔铉佑说，“不越位”指中国作为非北极国家，不会介入完全属于北极国家之间以及北极区域内部的事务。中国将依据国际法来参与北极事务，并指导中国的实体和个人依据国际法和北极国家的国内法开展北极活动和北极的相关合作。“不缺位”指中国作为北极事务的重要利益攸关方，将在北极跨区域和全球性问题上积极发挥建设性作用。

“环球锐评”头条号评论指出，中国对北极的4点政策原则体现了一种诚意，目的是追求在北极地区实现和平与合作。如果从更深层面来看，这是习近平主席倡导的“构建人类命运共同体”思想的又一具体实践，是中国为推动全球治理良性发展而作出的新贡献。（记者 潘旭涛）

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