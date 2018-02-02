罗马孔院和巴塞罗那孔院签署合作协议

罗马孔院和巴塞罗那孔院交流现场

刘庆辉摄

本报电 日前，西班牙巴塞罗那孔子学院中方院长常世儒、外方院长哈维及汉语教师等一行8人到意大利罗马大学孔子学院交流访问。罗马孔院外方院长马西尼、中方院长张红和外方执行院长保罗分享了13年来罗马孔院教学规模的飞跃式发展、品牌建设的影响力，本土化发展的深度建设等成果。常世儒和哈维介绍了巴塞罗那“大孔院”这一独特模式，其中包括与当地大学的合作机制、教师本土化培养、可持续发展模式的创新与构建等。交流会上，罗马孔院和巴塞罗那孔院签署了合作框架协议，通过建立优质交流合作机制，实现资源互鉴、优势互补 。

作为东道主的罗马孔院中方院长张红说：“新时代的孔院发展需要具有全球视野。此次‘双城’孔院联谊，旨在分享经验，为全球大孔院合作生态体系的构建贡献一份力量。” （袁茜 贾昊）

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