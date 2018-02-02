全国两会欢迎中外记者采访

据新华社北京2月1日电 第十三届全国人民代表大会第一次会议和政协第十三届全国委员会第一次会议，将分别于2018年3月5日和3月3日在北京开幕。全国人大常委会办公厅和全国政协办公厅今天宣布，欢迎中外记者届时前来采访。
十三届全国人大一次会议、全国政协十三届一次会议将在北京市复兴路乙11号梅地亚中心设立新闻中心，负责接待和安排中外记者对两个会议的采访。新闻中心将于2月27日正式开展工作。
凡要求采访两个会议的记者需提出申请。记者报名截止日期为2月25日。
为方便记者采访，两个会议新闻中心网页将及时发布采访信息及与采访相关的资讯。十三届全国人大一次会议新闻中心网页地址为：http：//www.npc.gov.cn/pc/13_1，全国政协十三届一次会议新闻中心网页地址为：http：//www.cppcc.gov.cn。
望海楼：对华战略着墨不多疑虑上升 执政一周年之际，特朗普在美国国会发表了任内第一份国情咨文。对任何一个美国总统来讲，第一份国情咨文报告都相当于第一年的年终考评，回顾总结第一年执政成绩与竞选承诺兑现情况，全面阐释执政理念和下一阶段施政重点。在演讲中，特朗普大谈美国梦，不断强调“团结”主题，呼吁民主党捐弃政治分歧，“求同存异”，共同携手合作，使“美国再次伟大”。 【详细】