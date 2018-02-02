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全国两会欢迎中外记者采访

2018年02月02日08:44  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　据新华社北京2月1日电  第十三届全国人民代表大会第一次会议和政协第十三届全国委员会第一次会议，将分别于2018年3月5日和3月3日在北京开幕。全国人大常委会办公厅和全国政协办公厅今天宣布，欢迎中外记者届时前来采访。

　　十三届全国人大一次会议、全国政协十三届一次会议将在北京市复兴路乙11号梅地亚中心设立新闻中心，负责接待和安排中外记者对两个会议的采访。新闻中心将于2月27日正式开展工作。

　　凡要求采访两个会议的记者需提出申请。记者报名截止日期为2月25日。

　　为方便记者采访，两个会议新闻中心网页将及时发布采访信息及与采访相关的资讯。十三届全国人大一次会议新闻中心网页地址为：http：//www.npc.gov.cn/pc/13_1，全国政协十三届一次会议新闻中心网页地址为：http：//www.cppcc.gov.cn。

(责编：谭咪娜(实习生)、常红)
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