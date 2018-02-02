李克强与英国首相特雷莎·梅同中英企业家委员会代表座谈

国务院总理李克强1月31日晚在人民大会堂与特雷莎·梅同出席中英企业家委员会成立大会暨第一次会议的企业家代表举行座谈。

两国总理听取了中英企业家代表的发言。

李克强指出，随着中国改革开放进一步深入，我们将继续优化外商进入中国市场的准入和审批程序，也希望英方对中方企业的投资审查更加公开透明平等。欢迎两国企业家为中英互利合作建言献策，为两国经贸合作注入新动力。中国政府愿同英国政府相向而行，倾听两国企业家的呼声，采取切实措施解决中英企业合作中存在的问题，使中英互利合作不断走深走实。

特雷莎·梅表示，英国脱欧后将继续保持开放，英中有望建立更广泛的经贸关系，开启新的合作时代和伙伴愿景。期待双方共同建设“全球化英国”和“全球化中国”，造福两国和世界人民。（记者 孙奕 王卓伦）

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