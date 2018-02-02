阿米尔汗正在认真学习蜀锦刺绣。

来自五洲传播中心

迪玛希成为第一位大体验家。

来自五洲传播中心

迪玛希正在体验长嘴壶表演。

来自网络

博大精深的中华文化和源远流长的中华文明是中国旅游富有吸引力的宝藏。体验中国项目以开放的心态欢迎外国朋友来体验，以他们的视角来呈现，以他们话语的来讲述，是方便外国人认识中国的好方式。体验是一种平等的平视，在这个过程中，底蕴深厚的古老中国和发展迅速的现代中国都跃然眼前。

百闻不如体验

2017年，五洲传播中心在四川成都启动了“体验中国”项目，项目包括全球招募计划和当一天中国人两个系列活动。当年2月，旨在吸引海外年轻人参与的全球招募计划发布，引起了目标群体的广泛关注。参与活动的既有海外主持人、歌星等明星阵容，也有特殊专业背景的普通人，还包括在中国生活的外国人等全球共6000余人参与，招募到20名“大体验家”。招募计划在世界上全年进行。

五洲传播中心常务副主任、副总编辑井水清介绍，体验中国项目第一批大体验家的“当一天中国人”活动在四川、海南、湖南三个省份进行。中国每一个地方都是当代中国发展的一个缩影，每个地方的文化都是中华文化的一部分。选择从这三个省份开始，是为了在一个地方进行深度挖掘，积累了经验之后再在更多的省份推广。

这20位“大体验家”主要进行的是职业型的体验活动，比如当一天大熊猫饲养员、护林员等。井水清说，职业型体验是一种比较好切入的方式，以后可能还会有更多主题，比如说中国的春节、泼水节、燃灯节等多种多样的传统节日都是将要重点开发的体验项目。

井水清认为，邀请外国人来中国体验是展现真实中国形象的好方式。无论是飞机高铁等便捷的交通工具，还是在中国的吃穿饮食，可以感受到一个当代的中国，快速发展、欣欣向荣的中国。他介绍说，五洲传播中心以前做过一个调查，凡是到过中国的外国人都会对中国的好感增加，会改变以往对于中国的偏见，这就是面对面的体验交流、平等真实的展示视角的价值所在。

对于参与这次体验活动的外国朋友来说，体验的效果大大超出了他们的意料。潜移默化是中国文化的显著特点，对于底蕴深厚的中国文化，他们通过直接的接触得到深刻的体验。这种互动、参与使之有了真正的认识。好几位体验家都说希望继续留在中国体验，他们都想推荐朋友来中国，甚至有想带一家人一起体验的。

体验成都 梦想成都

哈萨克斯坦“国宝”迪玛希2017年参加湖南卫视音乐节目《歌手》并获得总决赛亚军，此后在中国人气飙升，2017年2月18日，“进口小哥哥”迪玛希作为体验中国项目001号体验大使体验到了最富特色的成都元素。

迪玛希初来中国有三个梦想，一个是参加电视节目，二是见到偶像成龙，第三个则是亲眼看一看大熊猫。在体验中国活动中，他的最后一个梦想“超值”实现。在成都大熊猫繁育研究基地，迪玛希在工作人员的陪伴下，亲自用苹果和窝窝头喂大熊猫，“调皮”的迪玛希故意挑逗熊猫，把窝窝头举到它们够不着的位置，熊猫们急得抓耳挠腮，憨态可掬。“我非常感谢项目组给我这个机会，让我可以来成都和大熊猫亲密接触。我在中国，我爱中国。”结束后，迪玛希兴奋地表示自己学习到了很多大熊猫繁育的知识。

看完大熊猫，迪玛希前往宽窄巷子，参观了那里的清代古建筑，还感受了成都民间音乐的魅力。体验中恰逢泡桐树小学师生们正在做街头表演，这令出身音乐世家的迪玛希新奇不已，当场与小学生们进行了声乐互动，迪玛希还主动给大家唱了一首歌，“进口小哥哥”的华丽高音溢满成都的宽窄巷子，赢得了阵阵喝彩和掌声。

除了喂大熊猫吃饭之外，迪玛希还亲自品尝了中国著名美食——成都火锅，作为川式火锅的中心，成都拥有深厚火锅文化底蕴，是最能代表成都美食形象的。一开始，带着试探性的心理，他吃得非常斯文，但是尝试了这道中国美味以后就立马开启了“狂吃”模式，不停给成都火锅“点赞”。

变脸是川剧表演艺术的特殊技巧之一，迪玛希体验成都的一个重要活动就是看变脸。在观看的过程中，迪玛希也发现了中国和哈萨克斯坦之间紧密的文化联系。“我感觉四川的变脸特别神奇，同时也吃惊地发现川剧服装的装饰设计与哈萨克斯坦的服饰有许多相似之处。”

喂熊猫，学刺绣 有模有样

喜欢看喜剧电影的人应该都看过印度电影明星阿米尔汗主演的《三傻大闹宝莱坞》。2017年5月，其主演《摔跤吧，爸爸》再次火遍中国。在其电影上映前夕，“体验中国”邀请到了阿米尔汗前往四川深度体验。

品茗茶、抚古琴、学拓印，古风古韵的中国文化令阿米尔汗赞叹不已。但是其印象最深的还是当大熊猫饲养员和学蜀锦刺绣的经历。能够近距离接触中国的国宝大熊猫，对阿米尔汗这样的大明星来说也是一件非常有吸引力的事情。2017年4月20日，阿米尔汗来到四川大熊猫基地，换好经过消毒的工作服，从为熊猫们准备早餐开始了他作为大熊猫饲养员的一天。跟着经验丰富的熊猫饲养员学习，先准备一些竹笋给熊猫，趁着它们吃竹笋的功夫，迅速地收拾好圈舍，为大熊猫整理粪便、抱来杂草为它们打理圈舍，阿米尔汗一丝不苟地干着，看到小熊猫们在奶盆里吃得满脸花，他会心地笑了。

吴玉英是四川省非遗项目蜀绣代表性传承人，阿米尔汗跟随她学蜀锦刺绣，一针一线，一板一眼。绣的过程中，阿米尔汗回想起小时候跟妈妈一起做针线活的经历，但是比起妈妈的针线活，蜀绣高超的手工技艺还是让他觉得不可思议。在绣兰花的扇面的过程中，阿米尔汗感受颇深的除了细腻、精致的蜀绣艺术，还领悟到了中国君子文化。青城山特色养生宴也让他意犹未尽。

对于阿米尔汗来说，淡化外国人身份，卸下名人的包袱，单纯投入到这件事情中去，去感受一份职业，去亲近自然、文化，这就是体验中国这种方式的魅力所在。总结一天紧凑的体验中国四川行的经历，他说：“今天我体验了很多关于中国的东西，我体验的越多越爱中国。”他希望以后能带着自己的妻子和孩子一起再来中国。（王玉风）

(责编：谭咪娜(实习生)、王欲然)