“澜湄五国”成春节旅游热门地

中国游客在越南旅游城市芽庄合影。

（人民视觉）

中国游客目前赴澜沧江——湄公河流域的泰国、越南、柬埔寨、缅甸和老挝五国旅游迅猛增长，2017年超1500万人次。“澜湄五国”将成为今年中国游客春节出游最热门的目的地之一。

中国游客正在成为“澜湄五国”旅游业发展的一大推动力。2017年柬埔寨接待中国游客突破百万人次，同比增长45%。中国成为柬埔寨最大的客源国，占比约20%。中国游客为柬埔寨创造了62万个直接就业机会。中国游客赴泰旅游也逐年增长，据2017年已统计完成的数据，赴泰旅游的中国游客已经达到950万人次，在泰国接待外国游客中的整体占比将超过28%。越南国家旅游总局数据显示，2017年越南接待中国游客约401万人次，比上年增长48.6%，中国仍为越南第一大外国游客来源地，占越南接待外国游客的30%。根据老挝、缅甸官方数据测算，2017年赴老挝和缅甸旅游的中国游客分别达到80万和50万以上。五国接待中国游客规模总计超过1500万。

携程旅游春节预订数据显示，泰国、越南、柬埔寨、缅甸和老挝在内的五国成为春节旅游预订的焦点。从目前的预订情况来看，春节期间中国游客预定跟团游、自由行等产品前往曼谷、普吉岛、芽庄、河内、清迈、暹粒、胡志明市、苏梅岛、甲米、金边热情最高。

签证的便利、汇率利好、国际航班增加、针对中国游客的服务等，都成为五国吸引中国游客的主要因素。泰国、老挝、柬埔寨针对中国游客开放了落地签政策，中国游客可以说走就走。赴越南的中国游客也可以提前通过旅行社申请批文，申请落地签。柬埔寨、越南在培养更多的中文导游、修建公路和高星级酒店，以更好的接待中国游客。（记者 赵珊）

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