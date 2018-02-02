周磊：带着少林功夫闯美国

他是少林寺第三十四代弟子，六岁便开始学习传统拳及格斗技击术，国际武术散手道联盟黑带四段，少林武术段位六段，国家级裁判，并在美国西雅图创立少林功夫学院。虽然他有很多由功夫带来的荣誉，然而他更强调习武的平静感恩之心，并力图把这份理念和中华传统文化的精髓传递给每一个学生。他就是世界知名武术家周磊。

千辛万苦创业史

周磊2007年来到美国，因语言文化问题，生活上受到社区的排挤，事业上也只能勉强维持生计，他在2011年凭一己之力创办西雅图少林功夫学院时，招生困难，没有经济来源，后来因武馆地址需要搬迁，也是费尽千辛万苦在最后一个星期才找得到房子。

可是这些在别人看来非常困难的新移民之路，在周师傅眼里，都是那么的云淡风轻。他习武数十载，各类骨折伤病无数，却从来没去过医院。“我毕竟大风大浪都经历过了，这些苦难都不算什么。当然，你要说，我在创办武馆初期完全没有压力，那肯定也不可能。人都有七情六欲，只是你怎么开解自己罢了，我艰难那会儿，会自己打坐，于禅悟中慢慢解脱自己。”

周师傅还提到，“人生其实就是一个不断修苦行，开智慧，探索人生意义的过程，而不是只局限于物质。我见过太多有钱人家将孩子送到我这学习，他们成绩优异，各方面都很好，可是有的得了忧郁症。为什么？因为心灵上没有可以安放的地方。而我就是用中国传统文化的力量去开化他们。所以说是来学习少林功夫，可根上还是在研习我们中华几千年来的传统文化。”

因地制宜发展武馆

正是靠着这股精神，周磊师傅一步一脚印，稳扎稳打，在几乎不做宣传的情况下，仅靠自己学生的口口相传，招来了一个又一个学生。“很多学生起初以为我开武馆只是为了赚钱，我这是随缘而行。有些学生确实家庭条件比较差，但真心向学，可以少交点钱，有时间在我这做做义工。我在教学的过程，就是强调将心比心。你要让学生切身感受到，他们学到了东西，他们自然而然会帮助你宣传，所谓桃李不言，下自成蹊就是这个道理。”

但是在初期教学中，周师傅提倡学习功夫要下狠心，要吃得苦中苦，先有苦才有甜，可很多外国学生一听就怕了，走了不少人。后来他改变教学策略，注重寓教于乐，以引发学生兴趣为真正的导向，而不是切实去教会他们什么招式。因为一旦兴趣起来了，招式那些外国学生自己会抢着学习。而且在很多外国学生真正对少林功夫产生兴趣后，其下工夫学习的程度丝毫不逊于中国学生。

初心不改的“入世僧”

周师傅虽然开武馆，但可贵的是他身上没有丝毫世俗气，给人感觉他更像一位入世僧，怀揣着一颗开放包容之心，在红尘之中持戒而行。对于商业利益，他认为物质丰盈的追索是没有尽头的，因而看得很淡，他也知道做什么事可以取得更大的商业成功，但他不会去做，因为那会违背他的初心。

其实，让周师傅最骄傲和自豪的是，有不少外国学生接触少林功夫以后，又开始主动去学习汉语和中国传统文化。可以说，周师傅通过对少林功夫的传播和推广搭建起了中美两国交流的桥梁，往大了说，功在当代，利在千秋，而往小了说，周磊师傅在实践的过程中找到他人生的意义。

在采访完成离开武馆时，笔者注意到了一个七八岁神情专注习武的美国小姑娘，她一举一动却处处是中华传统文化的风采，这也许是周师傅最想看到的场景吧。（崔依依 姜源）

(责编：谭咪娜(实习生)、常红)