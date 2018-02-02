2018，人民币国际化步入快车道

近期，人民币汇率的走高引发市场广泛关注，与之相关的人民币国际化进程亦备受瞩目。不久前，德国和法国宣布将人民币纳入外汇储备；半年前，欧洲央行也宣布增加等值5亿欧元的人民币外汇储备。研究机构及专家表示，从全年来看，2017年，人民币国际化实现深入发展；展望2018年，人民币国际化亦有望走上快车道。

国际计价货币职能稳步增强

1月31日，在调查25个境外国家和地区的3134家境内外工商企业和118家金融机构基础上，中国银行发布2017年度《人民币国际化白皮书》。

76%的受访市场主体认为人民币的国际地位有希望接近美元、欧元、英镑、日元等国际货币；约61%的受访境外市场主体表示将使用或进一步提升人民币的使用比例。境内外市场主体对人民币国际货币地位预期提升。

白皮书还显示，人民币的国际计价货币职能稳步增强，一些大宗商品的交易开始以人民币作为计价货币，在面临汇率波动时坚持以人民币计价的受访境内企业比例连续5年上升。

目前，全球已经有超过25万家企业和245家银行开展了跨境人民币业务。此外，据调查，受访企业和金融机构使用跨境人民币资金交易产品占比较2016年提升了13个百分点，参与人民币金融市场的意向也较2016年提升了9个百分点。

“这些都说明，全球金融市场和实体经济都存在着进一步扩大人民币国际使用的自然需求。”中国银行副行长张青松说，“回顾2017年，人民币国际化整体呈现整固发展的良好态势。如果用四个词来形容的话，就是恢复增长、基础深化、便利提升、前景看好。”

人民币全球流通渠道畅通

2017年，中国出台了多项政策促进人民币资本项目开放、人民币跨境直接投资、个人跨境人民币结算等，从多个方面便利人民币的跨境使用。

在中国金融市场双向开放的推动下，人民币国际化也不断增添新动能，国际投资者对配置人民币资产的兴趣逐渐升温。白皮书显示，考虑增加债券资产配置的金融机构比例为60%，此外，35%的受访银行类金融机构还考虑增加人民币贷款及融资资产配置。

在当前我国金融改革不断深入，国内宏观经济持续向好，全球贸易和投资亦不断回升的背景下，人民币国际化被认为面临较为有利的外部环境。

白皮书预计，2018年，人民币国际化将步入快速发展的轨道，迎来新的发展空间。“一带一路”倡议为人民币国际化提供了重要的战略机遇，人民币可以形成“资本输出+贸易回流”的顺畅流通机制，扩大在全球的流通使用。另外，在岸金融市场的不断开放和离岸金融市场的深入拓展，均为人民币的全球流通提供了顺畅渠道。

张青松说，“对人民币国际化的前景，我们抱着非常乐观的态度和非常坚定的信心。可以预见，未来人民币国际化仍有较大发展潜力。”（李婕 张晓琳）

(责编：谭咪娜(实习生)、常红)